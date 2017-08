Kakvo nas vrijeme očekuje u naredna tri dana

U ponedjeljak u BiH očekuje se vrijeme sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu od 17 do 21, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu od 30 do 34 stupnja.

U utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu od 17 do 22, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 35 stupnjeva.

U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu od 19 do 24, a najviša dnevna od 30 do 36 stupnjeva.