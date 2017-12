Kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima

Danas se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima slabe padavine u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Većinom slab snijeg, a u nizima je moguća i slaba kiša. U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti u Krajini i zapadnim područjima. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. U noći na nedjelju vjetar u Bosni mijenja smjer na jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 7, na jugu zemlje do 10 stupnjeva.

Nedjelja

Više oblačnosti prije podne u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima gdje se razvedravanje očekuje u drugoj polovini dana. U jutarnjim satima, ponegdje na istoku može pasti i malo kiše. U ostatku zemlje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab, u Bosni južnog smjera, a u Hercegovini sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 2, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10, na jugu zemlje do 12 stupnjeva.

Ponedjeljak

Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 2, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 11, na jugu do 13 stupnjeva.

Utorak

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne, kiša se očekuje u zapadnim i jugozapadnim djelovima i uglavnom vjetrovito. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 2, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 11, na jugu do 13 stupnjeva.