Kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima?

Sutra će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno i osjetno svježije vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U Hercegovini je moguća i grmljavina. Poslije podne postepeni prestanak padavina na jugu i djelimično razvedravanje. Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 °C.

U ponedjeljak 25.09.2023., pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne se očekuje kiša ili lokalno jači pljuskovi. Tokom poslijepodneva padavine slabe i prestaju. Na jugoistoku Hercegovene poslije podne je moguć lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 12 do 18, na jugu od 21 do 27 °C.

U utorak 26.09.2023., u Bosni i na sjeveru Hercegovine pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake poslije podne. Na jugu Hercegovine sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 °C.

U srijedu 26.09.2023., pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili nisaka naoblaka. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 °C.