Kapo: Građanima dostupna pravna pomoć ukoliko se suoče sa problemima tokom isticanja zastave s ljiljanima

Delegatkinja u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Belma Kapo podsjetila je da je zastava Republike Bosne i Hercegovine s ljiljanima bila zvanična i međunarodno priznata zastava države Bosne i Hercegovine.

Kako je navela, građani koji se suoče s problemima zbog njenog isticanja, uključujući izricanje kazne ili oduzimanje zastave, mogu zatražiti besplatnu pravnu pomoć Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Pomoć je dostupna putem telefona +387 33 294 131 ili putem e-mail adrese [email protected].

Kapo je istakla da pravnu pomoć mogu dobiti svi građani, bez obzira na mjesto prebivališta.