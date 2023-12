Karate klub ”Sensei” najuspješniji u regiji

Regionalni karate savez ”Tuzlanske regije” upriličio je u Gradačcu dodjelu priznanja najuspješnijim takmičarima i klubovima ovog saveza.

Najuspješnijim klubom za 2023. godinu je proglašen Karate klub ”Sensei” Turija – Lukavac. Članice i članovi ovo kluba su dobili i pojedinačna priznanja i to:

Maida Babajić, kate 11. godina,

Maid Nukić, kate 10. godina,

Sara Imširović, kate 8. godina,

Majda Baraković, kate 9. godina,

zatim:

Maid Nukić, 10 god., borbe do 30kg

Armin Halilović, 11.god, borbe do 35kg

Eldar Ikanović, 11.god, borbe do 45kg,

Adin Hodžić, 11.god, borbe preko 50kg,

Amar Muratović, 13.god., borbe do 50kg,

Edin Delmanović, 13.god, borbe do 55kg,

Amar Hodžić, juniori, borbe preko 76kg

Haris Halilović, seniori, borbe do 75kg

Mela Podanović, 12.god borbe preko 50kg,

Nejira Talović, juniorke borbe do 48kg

Amra Halilović, juniorke borbe do 59kg

Medina Baraković, juniorke borbe do 66kg

Amina Huskić, juniorke borbe preko 66kg

Merima Mehmedović, seniorke borbe do 68kg i

Muška ekipa 10-11.god u borbama (Maid Nukić, Armin Halilović i Adin Hodžić)