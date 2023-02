Konaković: Minhenska konferencija prilika za promociju BiH, diplomatija BiH može puno bolje

Minhenska sigurnosna konferencija je mjesto gdje se u ovom trenutku nalazi najveći broj svjetskih zvaničnika na jednom mjestu i zaista je prilika da se iskoriste ti kontakti za promociju BiH i svega šta se kod nas dešava, ocijenio je u razgovoru za Fenu iz Minhena ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.

– Moram primijetiti da zaista lagano dolazimo do svih sagovornika, da su ljudi vrlo raspoloženi za sve što se u BiH dešava i čini mi se da je bilo previše pripuštenih prilika. Mislim da je BiH uvijek kao tema poželjna za razgovore, ali da to naši predstavnici vlasti već dugo nisu radili, tako da će ova nova energija Predsjedništva, Parlamenta i Vijeća ministara u kratkom roku pokazati da diplomatija BiH može puno bolje – smatra Konaković.

Navodi da su krenuli jutros sa sastankom sa ministricom vanjskih poslova Njemačke Annalenom Baerbock, “što je bio jedan ugodan, dosta produktivan sastanak”.

– Ona dosta dobro poznaje stanje u BiH, kako putem svojih ličnih informacija, tako i preko Manuela Sarrazina, specijalnog izaslanika njemačke vlade za BiH. Razgovarali smo o nekim mogućnostima koje nam nudi kandidatski status, zapravo o momentumu i novoj energiji koja dolazi iz BiH i naglasili da je Njemačka jedan od najvažnijih partnera na tom putu – kaže šef bh. diplomatije.

Rekao je da dogovoraju brzo posjetu Berlinu, ali prije te posjete “dužni smo raticifirati neke dokumente koje je BiH parafirala ranije, a tiču se Berlinskog procesa, normalnog kretanja ljudi na prostoru Balkana i nadam se da ćemo to u narednim sedmicama uspjeti sa kolegama na državnom nivou”.

Zatim je održan sastanak sa Helgom Marijom Schmidt, generalnom sekretarkom OSCE-a. Konaković navodi da je tu bio akcent na oblasti sigurnosti i projektima koji se rade u BiH.

– Također mi se čini da tu ima dosta prostora za saradnju. Naravno, dogovorili smo da prilikom posjete Beču posjetimo i Ured OSCE-a s kojim ćemo jačati odnose koje BiH već ima – rekao je on.

Kako dalje kaže, jako važan sastanak održan je danas s ministrom vanjskih poslova Austrije Alexanderom Schallenbergom.

– To je možda bio najotvoreniji sastanak jer i on dosta dobro prati situaciju u BiH i najavio je dolazak u Sarajevo u martu, zajedno sa svojim italijanskim kolegom. Možda će oni biti prvi ministri vanjskih poslova koji će posjetiti BiH nakon izbora novog Vijeća ministara BiH. Oko toga smo dogovarali neke detalje. Razgovarali smo i o procesima koji čekaju BiH na evropskom putu, o 14 prioriteta Evropske komisije, ali i o pet plus dva prioriteta – rekao je Konaković.

Dan je završen sa bilateralnim sastankom sa predstavnicima Srbije.

– Sa ministricom za evropske inegracije Tanjom Miščević razgovarali smo o nekim iskustvima koje Srbija ima na tom putu, a sa ministrom vanjskih poslova Ivicom Dačićem imali smo razgovor na marginama konferencije i potvrdili posjetu Srbiji koja će se desiti 24. februara – kaže šef bh. diplomatije.

Delegacija BiH bila je i na otvaranju Konferencije i obraćanju svjetskih lidera. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, predsjednik Francuske Emmanuel Macron i njemački kancelar Olaf Scholz govorili su na otvaranju.

– Čuli smo dosta informacija o odlučnosti Evropske unije da se pomogne Ukrajini u odbrani od ruske agresije – zaključio je Konaković.