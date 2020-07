Kupci stanova SPO 15. maj ogorčeni: Da li će ikada useliti u davno plaćene stanove?!

Zgrada SPO 15 maj napravljena je prije 13 godina, a stanari ove zgrade više od 10 godina nisu uspjeli useliti u nju. Većinu svog vremena proveli su ispred zgrade protestujući zbog, kako kažu, nepravde koja im je nanesena. Tako je bilo i danas; oko 50 stanara izrazilo je svoj protest zbog toga što i toliko godina nakon izgradnje zgrade oni nisu uselili u nju!

A prije osam mjeseci ova zgrada dobila je prve stanare. Ledžiba i njen muž Halid su nakon deset godina agonije konačno uselili u svoj stan. Nisu imali više gdje, kaže Ledžiba, morali su na ulicu. Useliti u stan bila im je jedina opcija. I to su učinili, a sada koriste industrijsku struju, dok žive od najnižih mjesečnih primanja. Komšije im itekako nedostaju.

”Ja jedva čekam da dođu… Boga mi, samo huda izvirujem kada će doći svi da galame, sada tišina, mi sami ovdje… Sada će valjda i oni...” objašnjava Ledžiba Husagić, stanarka u zgradi SPO 15 maj.

Spora birokratija utiče na ljudske živote

Da će tako biti nada se i Faruk Tarić koji je trebao još prije deset godina biti Ledžibin i Halidov komšija. Sa tugom u očima posmatra stan za koji je dao 140 hiljada maraka.

”Dijete mi se jedno rodilo 2009. godine kada sam trebao useliti, danas to dijete ima 13 godina i još uvijek nije uselilo u stan. Ja sada kada dođem u Tuzlu moram da budem kod roditelja ili moram da iznajmim stan kako bih živio negdje…” rekao je Faruk.

Osim Farukove porodice trpe i brojne druge porodice koje su odavno trebale svoj život provoditi u zgradi. Struja u ovoj zgradi nije provedena, a nedostaju i protivpožarni aparati. Trenutno im je najveći problem spora birokratija i brojni protokoli te tehnički prijem koji je nužan za uvođenje struje u zgradu.

”Da Tužilaštvo radi svoj posao i da određenim ljudima za nesavjesno poslovanje budu zaprijećene određene kazne vjerujem da bi se ti ljudi odazvali i to sve hitno uradili što je potrebno,” kazao je Mirsad Šuvalić, predsjednik UG “15. maj”.

S druge strane postupajući tužilac Tužilaštva TK Ćazim Serhatlić poručio je da će do kraja ovog mjeseca biti donesena tužilačka odluka u predmetu SPO 15 maj. On je već ranije najavio da će u januaru biti donesena odluka, a to nije ispoštovano zbog, objašnjava Serhatlić, jer je ovaj predmet bio pod kontrolom Federalnog tužilaštva. Zbog svega toga kupci su još jednom protestovali. Iako su zadnji novac uložili u stanove, kažu sa ogorčenjem, u njih nikada nisu uselili, niti znaju da li će ikada.