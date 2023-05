Lendo u posjeti TK: Obaveza svih nivoa vlasti je da državna sredstva ulažu gdje je to najneophodnije

U posjeti Tuzlanskom kantonu boravio je potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo koji se sastao sa kantonalnim premijerom Irfanom Halilagićem. Razgovarali su o prioritetima Vlade TK i mogućnostima podrške s federalnog nivoa. Fokus je na putnoj deblokadi Tuzlanskog kantona.

”Potpuno uključivanje viših nivoa vlasti, prvenstvo FBiH je ovdje potrebno, govorimo od 25 godina nakon završetka rata, činjenica je da TK nema nijednog metra brze ili autoceste. Želimo da to promijenimo, treba nam svaka vrsta asistencije. Ranije sam iznosio u javnost, mislim da ćemo u narednim danima ići u pravcu konkretizacije jedne sveohuhvatne deklaracije o prioritetnoj potrebi putne deblokade TK”, naveo je Irfan Halilagić, premijer TK.

Potpredsjednik FBiH Refik Lendo kaže da je obaveza svih nivoa vlasti da državna sredstva moraju ulagati tamo gdje je to najneophodnije.

”Prema tome, očekujem i od države i od Vlade FBiH da se ništa slabije ne odnosi prema ovom kantonu nego što je to bilo. Nek pokažu da im je stalo do ovog dijela, i da dođu ovdje kažu sa premijerom i Vladom da vidimo šta možemo zajedno da uradimo kao Vlada, država. Na kraju, to građani Tuzlanskog kantona i FBiH to očekuju”, ističe Lendo.