Međunarodni dan borbe protiv mina: U TK još oko 3 posto teritorije zagađeno minama

Međunarodni dan borbe protiv mina (International Day for Mine Awareness and Assistence in Mine Action) obilježava se 4. aprila.



Ovaj dan predstavlja priliku za domaće vlasti i međunarodne organizacije da analiziraju dosadašnja dostignuca u oblasti protuminskih akcija, kao i da se još jednom skrene pažnja na problem mina i neeksplpdiranih ubojitih sredstava u BiH i potraži rješenje za njegovu konačnu finalizaciju.

U povodu 4. aprila Međunarodnog dana borbe protiv mina, Kantonalna uprava civilne zaštite, još jednom podsjeća da se naša zemlja i dalje suočava sa problemom zaostalih mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava, koje direktno utiču na sigurnost stanovnika ove zemlje i imaju uticaj na ekonomski razvoj u većem broju lokalnih zajednica.

Nažalost područje Tuzlanskog kantona je među zagađenijim u BiH i još uvijek oko 2,7% teritorije se vodi kao sumnjivo na postojanje zaostalih mina, minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojitih sredstava.

Deminirana površina od oko 37 miliona metara kvadratnih je veliki poslijeratni poduhvat na kojem treba istrajati i tražiti načine da se proces deminiranja ubrza i stvore uvjeti za sigurniji život u svim lokalnim zajednicama.

Dolaskom proljeća i lijepog vremena sve više ljudi odlazi u prirodu, dok drugi počinju poljoprivredne radove, odakle nerijetko vrebaju nevidljive ”ubojice” mine.

Kantonalna uprava civilne zaštite skreće pažnju svim građanima da kada uoče mine odmah obavijeste civilnu zaštitu, policiju ili Regionalni ured BH MAC-a u Tuzli, te da ne pokušavaju sami ukloniti mine.

Takođe, minske oznake koje upozoravaju na postojanje minske opasnosti treba strogo poštivati i iste nikako uništavati ili uklanjati.