Mijenja se radno vrijeme službi u Domu zdravlja Tuzla

Od 1. juna 2024 godine, mijenja se radno vrijeme Službi i odjeljenja Doma zdravlja Tuzla.

U Domu Zdravlja Tuzla, porodična medicina radit će svakim danom od 7 do 19 sati.

Ambulante će u skladu sa donijetom odlukom imati takođe usklađeno radno vrijeme.

Služba Pedijatrije radit će radnim danima i praznikom od 7 do 19 sati, a vikendom od 7 do 14 sati.

Usluge za zdravstvenu zaštitu djece predškolskog uzrasta subotom i nedjeljom od 14 sati pružaju se u centralnoj Ambulanti opšte/porodične medicine



Radno vrijeme odjeljenja za zdravstvenu njegu u zajednici i vanbolničku palijativnu njegu je svakim danom i praznikom od 7 do 19 sati.

Odjeljenje za internu medicinu radit će svakim radnim danom od 7 do 15:30 dok su vikendi i praznici neradni.

Službe u zajednici i specijalističko konsultativna zdravstvena zaštita radit će od 7 do 15:30 dok su vikendi i praznici neradni.