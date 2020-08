Mira Banjac: Publika je element bez kojeg teško funkcionišemo

Srbijanska i jugoslovenska glumica Mira Banjac tumači jednu od glavnih uloga u filmu ‘Koncentriši se, baba’ bh. reditelja Pjera Žalice, koji je premijerno prikazan na otvaranju ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala.

Tekst: Sanda Hrkić, Foto: Miroslav Dragojević

U telefonskom razgovoru za Fenu iz njenog doma u Novom Sadu gdje živi otkad je penzionisana, Mira Banjac kaže da odavno nije bila tužnija, nego li je to sada. Mnogo je priželjkivala Sarajevo Film Festival, za koji kaže da je prestižan. Nažalost, nije mogla doći na taj festival. Ipak važno je, kaže, da je Festival i u trenutnoj epidemiološkoj situaciji ipak održan. U izdanju kako je to bilo i moguće.

– Kad sam odlazila sa snimanja svi su mi rekli ‘Vidimo se na Festivalu’. Međutim, znam da u ovoj teškoj situaciji moramo biti pametni i razumni, čuvati sebe i druge ljude. Dobro je da je Festival ipak održan, online, ali ipak održan. Iako, publika je veliki element bez kojeg teško funkcionišemo – naglasila je.

Za period snimanja tog filma kaže da je bio fantastičan, a za Pjera Žalicu da je redatelj kojeg se ne može odbiti.

– Mnogo sam se obradovala pozivu za taj film. Do snimanja tog filma nisam odavno bila u Sarajevu, a imam lijepe uspomene iz tog grada. Poslovne angažmane i mnogo prijatelja, od kojih sam mnoge našla kad sam ponovo došla u Sarajevo. Raduje me i to što su me ljudi prepoznavali na ulici. Nema radnjice na Baščaršiji ispred koje me nisu zaustavili, zvali na kafu – istaknula je.

Za ulogu u filmu ‘Koncentriši se, baba’ kaže da je dobra i zahtjevna. Banjac u tom ostvarenju glumi najstarijeg člana porodice koja se raspada, u vrijeme posljednjih dana mira 1992. godine u Sarajevu, ali to niko još ne shvaća ozbiljno.

– To je jedna majka koja umire, a ne umire. Ne da joj se, neće. To je jedina majka koju sam u karijeri igrala, da nije baš bila sjajna. Posmatra kako se porodica raspada. Članovi te porodice žive u mješanim brakovima i sredinama. Došli su kad majka umire, treba da podijele nešto. Oni se oko toga lome, a ona to sve promatra. To je uloga u kojoj se sve iznutra mora pokazati na licu. To je odličan zadatak za glumca, bio je to zahtjevan film. U tom filmu prepoznajemo situaciju i vrijeme, tiče se svih nas – priča Banjac.

Ima samo riječi hvale za kolege iz regije, koji su također igrali u tom filmu. Ističe njihovu duhovitost i vedrinu, pozitivnu energiju kojom su zračili tokom snimanja.

Život te umjetnice obilježen je glumom, a u nekoliko desetljeća dugoj karijeri ostvarila je nezaboravne uloge i ostavila trag u kinematografiji na ovim prostorima. Iako je napunila 90 godina, Mira Banjac i dalje je vitalna, kreativna.

– Moja karijera je crveno slovo u mom životu. Bez karijere, bila bih niko i ništa. Taj rad mi sad, u ovom zatvorenom prostoru u kući, nedostaje. Tako radina i komunikativna, odjednom sam lišena svega toga. Ali navikla sam davati pozitivnu energiju, družim se sa ljudima koji to isto imaju. Moramo biti razumni, ne smijemo zapadati u očaj i tugu – naglašava.

Dodaje da i dalje vrijedno radi, ali svi projekti su na čekanju. Pred njom je, kako je kazala, odličan scenarij čija sudbina je također neizvjesna.

Za nju su značajne sve nagrade, kojih je imala mnogo tokom karijere, ali kaže da je obaveza sačuvati njihovo dostojanstvo. Nagrade su zahvalnost, znak da su ljudi primijetili nečiji trud.

– Iako, (pored svih tih nagrada) najveća nagrada će biti to što ostane među ljudima, nakon moje smrti. To što su ljudi zapamtili jer ja sam radila za ljude, za publiku – kaže.

Igrala je Mira Banjac, tokom karijere, žene svih nivoa, svih staleža. Ljudi to, kaže, prepoznaju.

– Glumac mora čuvati ličnost koju igra, dati joj dostojanstvo. Mora prepoznati identitet, ne smije izvrgnuti ruglu – kaže Banjac.

U razgovoru za Fenu tako se prisjetila uloge crnogorske žene, u filmu ‘Lepota poroka’, koja se prvi put bori za nešto što je tabu tema.

– Ne smije se ismijavati. Ona je hrabra i jaka žena. Znači, glumac mora dobro poznavati ono što igra, zaštititi to što igra – poručila je.

Ne zna Mira Banjac tačan broj uloga koje je ostvarila tokom bogate karijere. Kaže da je sve obuhvaćeno u četiri knjige koje su o njoj pisali i kroz smijeh dodaje ‘da nisu pisali, ne bih ni znala koliko sam igrala’.

Uslijed trenutne epidemiološke situacije i u Novom Sadu, kao i širom svijeta, ljudi su, kaže, pod maskama.

– Možda je mirnije i discipliniranije nego u Beogradu, koji je mnogoljudan grad. Prepoznajemo se iza tih maski, te oči uznemirene. Mijenjamo se, ovo će nas sigurno sve promijeniti ali ja bih voljela da to bude na bolje – istaknula je glumica Mira Banjac, u razgovoru za Federalnu novinsku agenciju.

Filmska, pozorišna i televizijska glumica Mira Banjac (1929.) pripada prvoj generaciji glumaca koja je završila Pozorišnu školu u Novom Sadu (1950.). Osim u pozorištu, igrala je i u niz televizijskih drama i serija, ostvarila više glavnih uloga u dramama te na filmu. Tokom dugogodišnje karijere nagrađivana je mnogo puta.