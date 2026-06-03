Mladi istraživali kulturni identitet Tuzle kroz projekat servisnog učenja

Tuzla, njena historija, tradicija, so, Panonska jezera, Trg slobode i značajne gradske lokacije bili su u fokusu projekta koji je realizovan u okviru MIOS programa. Cilj je bio da učenici kroz praktičan rad bolje upoznaju grad u kojem žive, ali i da naučeno prenesu svojim vršnjacima i lokalnoj zajednici.

„Mi smo odabrali temu lokalna zajednica i identitet naše Tuzle jer smo željeli da učenici nauče nešto novo o historiji Tuzle i da pomognu lokalnoj zajednici da se promoviše Tuzla, a samim tim da promovišemo našu školu”, rekla je Munevera Kulović Osmanović, asistentica u nastavi.

Završna prezentacija bila je prilika da učenici pokažu šta su radili tokom prethodnog perioda. U projektu su učestvovali učenici različitih smjerova i razreda, od prvog do četvrtog, a njihove aktivnosti nisu ostale samo u učionici. Istraživali su, razgovarali s građanima, dijelili promotivne materijale i posjećivali druge škole.

„Moj zadatak je bilo apsolutno sve što se tiče komunikacije sa ljudima. Recimo, mi smo dobili letke koje smo djelili ljudima po Tuzli, radili smo razne intervjue, dolazili u različite škole gdje su nas svi lijepo primili. Bilo je par poteškoća gdje ljudi nisu željeli da se snimaju, nisu razumjeli o čemu se radi, ali smo mi opet uspjeli to da objasnimo svima i dobili smo ono što smo htjeli”, kazao je Aid Bektić, učenik Hemijske škole.

Učenici su kroz projekat istraživali kulturne vrijednosti, običaje i prepoznatljive simbole Tuzle. Posebno su se bavili porijeklom imena grada, značajem soli, starom Tuzlom, Trgom slobode i Panonskim jezerima. Dio radova pripremljen je i uz pomoć savremenih digitalnih alata, a rezultat su bile prezentacije koje su spojile historiju, kreativnost i timski rad, što je učenicima bilo itekako zanimljivo.

„Zanimljiv je tako što prije svega istražujemo povijest o našem rodnom gradu Tuzli i eto tako”, dodao je Vedad Begunić, učenik Turističko-ugostiteljske škole.

Projekat je povezao učenike Hemijske škole i Turističko-ugostiteljske škole, a nastavnici ističu da je servisno učenje posebno važno jer učenicima daje mogućnost da znanje steknu izvan klasičnog školskog okruženja. Kroz rad na terenu učenici su učili kako se prikupljaju informacije, kako se planira zajednički zadatak i kako se kulturno naslijeđe može predstaviti javnosti.

„Neka djeca često ne znaju dovoljno o historiji Tuzle, iako svakodnevno prolaze pored mjesta koja imaju veliki značaj za naš grad. Naprimjer, mnogi izlaze na Trg slobode, a ne znaju dovoljno o slanim bunarima, o tome gdje se nekada vadila so i koliko je upravo so važna za razvoj Tuzle. Kroz ovaj projekat povezali smo historiju, važne datume, sjećanje na tragediju na Kapiji, ali i turističke potencijale grada, posebno Panonska jezera. Nastojali smo da sve bude vezano za Tuzlu, a ovakav projekat može biti dobar primjer i za druge gradove”, pojasnila je Selma Vildić, profesorica historije u Turističko-ugostiteljskoj školi.

Prezentacijom projekta „Lokalna kultura i identitet Tuzle“ učenici su pokazali da se o gradu najviše uči onda kada se izađe među ljude, istraže mjesta koja svakodnevno prolazimo i zabilježe priče koje čine identitet zajednice.