Mladić iz Gradačca osumnjičen za prijetnje oružjem i napad na policajca

Sudija za prethodni postupak Općinskog suda u Gradačcu prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru pritvora za Ramu Velagića (22), s područja Gradačca, zbog postojanja osnovane sumnje da je u sticaju počinio krivična djela teška krađa, dva krivična djela ugrožavanja sigurnosti i krivično djelo sprečavanje službene osobe u vršenju službene dužnosti.

Velagić je osumnjičen da je 15. jula 2026. godine u mjestu Srnice Donje na području Gradačca, prilikom pretresa njegove porodične kuće koji su policijski službenici PU Gradačac obavili po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda u Gradačcu, prijetnjama i pružanjem aktivnog fizičkog otpora pokušao spriječiti policijske službenike u izvršenju službene radnje, pri čemu je jednom policijskom službeniku nanio lakšu tjelesnu povredu.

Također, osumnjičen je i da je od aprila do jula 2026. godine na području Gradačca, u više navrata, ozbiljnim prijetnjama i opasnim ponašanjem ugrožavao sigurnost više članova jedne porodice, izazivajući kod njih osjećaj straha i uznemirenosti, kao