Mokar i klizav kolovoz na većini putnih pravaca

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po vlažnom ili mokrom kolovozu, a upozoravamo i na moguće odrone na brojnim dionicama.

“Vozačima savjetujemo da voze maksimalno oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Čuvajte sebe, a i ostale učesnike u saobraćaju” – poručuju iz BIHAMK-a.

Zbog održavanja 2. Bosanskokrupskog polumaratona danas od 08:30 do 13 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnom putu Bosanska Otoka-Bosanska Krupa-Bihać, dionici Ljusina-Srbljani. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Cazina.

Zbog održavanja brdske auto-trke na magistralnom putu Vlasenica-Han Pijesak danas (14.09.) od 13 do 16 sati i sutra (15.09.) od 10:15 do 14 sati doći će do obustave saobraćaja. Za vrijeme obustave alternativni pravac je Vlasenica-Kladanj-Sarajevo.

Do 15.09., zbog održavanja penjačkog festivala “Drill and Chill Festival“ u vremenu od 11 do 11:45 sati obustavlja se saobraćaj u kanjonu „Tijesno“, na dionici magistralnog puta Karanovac-Crna Rijeka. Za vrijeme obustave saobraća se preko Čađavice i Mrkonjić Grada. Obustava se ne odnosi na vozila hitnih službi, kao i autobuse prigradskog prevoza.

Sanacioni radovi aktuelni su na magistralnim putevima: Kladanj-Živinice, Prozor/Rama-Jablanica, Foča-Ustikolina, Tarčin-Konjic, Olovo-Semizovac i Međeđa-Višegrad.

Na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača, zbog oštećenja mosta, vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.