Zapaljen automobil u Semizovcu, obustavljen saobraćaj

Zbog zapaljenog putničkog vozila na dionici magistralnog puta Vogošća- Srednje (Semizovac), saobraćaj je obustavljen uz formiranje duge kolone vozila. Vozače na ovoj dionici molimo za strpljenje i maksimalno opreznu vožnju, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a posebno su duge kolone na dionici Sarajevo-Mostar (na ulazu u Konjic i dionici Vrapčići-Mostar). Visoke dnevne temperature dodatno otežavaju uvjete vožnje, tako da preporučujemo češće pauze tokom putovanja na duže relacije.

Zbog brojnih upita građana izdvajamo informaciju da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Zbog radova na asfaltiranju danas (05.07.) do 17 sati obustavljen je saobraćaj na kružnom toku u Kiseljaku (spoj Kraljice Katarine R-443 sa ulicom Bana Josipa Jelačića M-5).

Zbog asfaltiranja do sutra ujutro (06.07.) obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M-17.4 Mostar-Čitluk-Brdo Hum. Za vrijeme obustave alternativni pravci su: Mostar-Rodoč-Varda-Čitluk i Mostar-Žovnice-Međine-Miljkovići-Čitluk.

I danas (05.07.) od 08 do 18 sati zbog asfaltiranja obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti R-413a Ovčarevo-Galica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je R-413 Turbe-Vlašić.

Radovi su aktuelni na dionicama autocesta Podlugovi-Sarajevo sjever i Banja Luka-Doboj, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Kladanj-Vlasenica (Vitalj), Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne ceste Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima: Brod, Gradiška i Velika Kladuša, a na graničnim prelazima Ivanica i Deleuša na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 15 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominjemo da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici bihamk.ba.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati