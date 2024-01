Možemo li narednih dana očekivati još snježnih padavina?

Na današnji dan prije 23 godine na meteorološkoj stanici Tuzla izmjerena je rekordna vrijednost maksimalne temperature zraka. Na termometru je tada očitan 21 stepen Celzijusa. Danas je nešto hladnije, tačnije trenutna temperatura je -2 stepena Celzijusa. Podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda govore da je jutros izmjereno pet centimetara novog snježnog pokrivača u našoj zemlji, a slabije snježne padavine se očekuju i sutra. Stručnjaci ističu da snijeg neće biti ni blizu onog očekivanog za januar, međutim niske temperature će se zadržati.

„Hladna fronta koja nam je premješta preko zemlje i koja donosi ove snježne padavine završit će sa padavinama sutra tako da od utorka slijedi stabilnije vrijeme bez padavina, ali hladnoća će se i dalje zadržati. Nešto ozbiljniji minusi očekuju se od srijede i do kraja sedmice moramo biti spremni na vrijednosti jutarnjih temperatura od -9 do -5 stepeni Celzijusa na području Tuzle, a one maksimalne neće prelaziti 0 stepeni Celzijusa“, objašnjava Bakir Krajinović, meteorolog.

Iako se snijeg neće dugo zadržati, današnje i sutrašnje padavine pravit će problem u saobraćaju zbog formiranja poledice.

„Ovo snijega što je palo danas i što se očekuje tokom sutrašnjeg dana formirat će snježni pokrivač koji će uz ove minuse praviti problem kada je u pitanju poledica. Savjetujemo svim građanima da obrate pažnju na rizike koji dolaze u skladu s ovim vremenskim prilikama kako bismo sve ono negativno sveli na minimum“, kazao je Bakir Krajinović, meteorolog.

A kako bi se rizici koje nose snježne padavine sveli na minimum, Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ Tuzla obavlja svoj dio posla. U cilju sprečavanja poledice posipa se putna so, a u slučaju većih snježnih padavina pristupa se mašinskom čišćenju ulica. Prioritet pri čišćenju dobijaju sjeverna i dio južne magistrale, transverzale, prilazi bolnicama, Domu zdravlja i školama. Zatim, visinska područja, a onda i veća gradska naselja.

„Mi iz godine u godinu povećavamo taj broj vozila i pokušavamo da ih u isto vrijeme pošaljemo u sva tri naša prioriteta. Naravno, tu građani imaju obavezu čišćenja snijega ispred svojih stambenih i poslovnih prostora“, rekao je Admir Bećirović, direktor JKP „Komunalac“ Tuzla te dodao:

“Pred početak zimske sezone smo rubnim mjesnim zajednicama u visinskim zonama podijelili 50 tona čiste soli kako bi građani mogli, na neke lokacije do kojih mi ne možemo mašinski doći ili te lokacije nisu u planu i programu, ručno posuti i očistiti taj snijeg“.

Iz BIHAMK-a još jednom napominju na obavezno posjedovanje zimske opreme u periodu od 01. novembra 2023. godine do 01. aprila ove godine. Vreća pjeska i lopata za teretna vozila nisu više obavezni.