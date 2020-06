Musa: U razdoblju godišnjih odmora COVID-19 je izazov za turističku djelatnost

Šef Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo FBiH Sanjin Musa smatra da je ukidanjem obaveznih kontrolnih mjera za suzbijanje širenja COVID-19 došlo do povećanja broja slučajeva zaraženih koronavirusom i pogoršanja epidemiološke situacije te naglašava i to da “otvaranje” neminovno dovodi do povećanja broja slučajeva.

Zanimljiv je, kaže, primjer Novog Zelanda, otočne države u Tihom oceanu, koji je bio primjer dobrog odgovora, a koji također sa ‘otvaranjem’ bilježi nove slučajeve.

– S novim uvezenim slučajevima u Bosni i Hercegovini, obiteljskim okupljanjima, s više kretanja i interakcije broj oboljelih se povećava. Prijenos se pod kontrolom održava radom epidemioloških službi na terenu, prekidanjem lanaca prijenosa otkrivanjem, testiranjem, izolacijom i liječenjem slučajeva i izolacijom kontakata, te monitoriranjem žarišta cirkuliranja bolesti kroz pojačan nadzor.

Pri tome je od ključnog značaja suradnja stanovništva sa epidemiološkim službama koje provode istrage, kao i daljnje striktno pridržavanje preporučenih individualnih mjera zaštite – naglasio je u izjavi za Fenu.

Kako kaže doc. dr. Musa, virus koji je do prije nekoliko mjeseci bio nepoznat, sve više upoznajemo. Njegove karakteristike otežavaju kontrolu COVID-19 bolesti.

– Tome u prilog govore činjenice da osobe mogu prenijeti virus 1-2 dana prije početka simptoma, da većina oboljelih ima blage simptome koji se mogu podcijeniti (i na taj način mogu dalje prenositi virus), a i da ima asimptomatskih prenositelja.

Zatim, ako se prisjetimo kako je nekontrolirano širenje virusa dovelo do kolapsa zdravstvenog sistema na sjeveru Italije, jednom od najrazvijenih u Europi, sve nam to govori o važnosti povećanog opreza u trenutnoj epidemiološkoj situaciji i dosljednoj primjeni individualnih mjera zaštite i pridržavanju donošenih preporuka za sprečavanje širenja infekcije – kazao je.

Za starosnu strukturu i kliničku sliku osoba kod kojih je potvrđen Covid-19 doc. dr. Musa kaže da ih je, u ukupnom broju oboljelih, najviše zabilježeno u dobnoj skupini od 20 do 44 godine (40 posto). Osobe starije od 65 godina čine 13,5 posto i (uz osobe s hroničnim oboljenjima) i jesu ranjive skupine, koje najviše trebaju zaštitu.

– Dosadašnja iskustva govore da je povećana smrtnost povezana sa sredinama u kojima je COVID-19 (SARS-CoV-2) postao bolnička infekcija, te da su epicentri epidemije socijalne ustanove za smještaj starijih osoba, uzimajući u obzir prirodu okupljanja i karakteristike populacije (starije osobe, s kroničnim bolestima). Nekontrolirano širenje virusa u zajednici do toga dovodi i svi zajedno moramo učiniti sve što je u našoj moći da do toga ne dođe – istaknuo je.

Naglašava da većina osoba koje se zaraze od COVID-19 stvara zaštitna antitijela, od 10. do 21. dana nakon infekcije. Dužina stvorenog imuniteta u ovom trenutku još nije poznata.

– Ta će bolest doprinijeti da još bolje upoznamo i ljudski imunološki sistem – kazao je.

Dodaje da su se, uzimajući u obzir određene epidemiološke kriterije, neke države iz susjedstva odlučile za obaveznu samoizolaciju ili karanten za državljane BiH.

– Riječ je o vrlo zaraznoj virusnoj respiratornoj infekciji, novom virusu prema kojem je većina populacije osjetljiva, što dovodi do brzih promjena epidemiološke situacije koja može dovesti do naglog porasta broja slučajeva – navodi.

Docent dr. Musa podsjeća da u razdoblju godišnjih odmora, za obavljanje turističke djelatnosti, COVID-19 predstavlja izazov.

– Podsjetimo se koliko su skijališta u Austriji doprinijela početnom širenju virusa u Europi. Karakteristično za prijenos novih virusa jeste da je velika većina populacije osjetljiva. Posljedica toga je da se novi virus može prenositi i izvan uobičajene sezone. Za očekivati je da se SARS-COV-2 učinkovitije prenosi za vrijeme zimskog razdoblja, nego za vrijeme ljetnog, ali da će utjecaj promjene sezone biti umjeren, nedovoljan za zaustavljanje prijenosa – kazao je.

Kako kaže šef Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo FBiH Sanjin Musa, u BiH i zemljama regije kontrolne mjere su poduzete u ranoj fazi epidemije, za razliku od zemalja kao što su Italija ili Španjolska, koje su praktično poduzele iste mjere, ali u kasnijoj fazi epidemije.

– U Federaciji BiH stopa smrtnosti od COVID-19 iznosi 2,2 na 100.000 stanovnika. U Italiji je 57,4 na 100.000 stanovnika, u Šanjolskoj 60,6 na 100.000 stanovnika. Incidenca (stopa obolijevanja) COVID-19 u većini zemalja zapadne Europe je u zadnjem razdoblju niska (osim npr. Švedske, Velike Britanije), dok je u zemljama jugoistočne Europe u porastu – kazao je.