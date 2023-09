Na ovogodišnjoj trci „Race For The Cure“ učestvuje tim iz Tuzle

Oktobar je mjesec koji je posvećen zdravlju žena. Stoga će već 16. put zaredom biti održana najveća društveno odgovorna trka/šetnja u BiH „Race For The Cure“.

Trka/šetnja za ozdravljenje biće održana 01. oktobra ove godine ispred Sarajevo City Centra.

Na ulicama Sarajeva slavit će se život, a ujedno i ženama koje boluju od karcinoma dojke pokazati da u svojoj borbi nisu same.

Ove godine žene iz svih bosanskohercegovačkih gradova odazvat će se najvećem sportskom događaju na Balkanu.

Oktobar je mjesec u znaku ružičaste trake koja predstavlja borbu protiv karcinoma dojke.

Cilj je usmjeriti pažnju na ranu detekciju oboljenja, njegov tretman kao i humanu i kvalitetnu njegu oboljelih.

Cilj ovog događaja je da se na jedan simboličan način donacijama od registracije timova ili donacijama postojećim timovima pomogne ženama oboljelim od karcinoma dojke ali i da se preventivno obezbijede besplatne mamografske preglede.

I Tuzla ima svoje predstavnike. Već prepoznatljiv „Tim Tuzla Think Pink“ koji se sastoji od četiri članice i to: Rusejla Halilović, Larisa Dizdarević – Hudić, Musfaha Burgić i Selma Sijerčić.

Članice tima već dugi niz godina učestvuju u raznim humanitarnim akcijama, posebno u onim koje su vezane za žene.

Kapiten tuzlanskog tima Rusejla Halilović, istakla je kako je ovo mali vid borbe i pomoći.

„ Mi smo se kao i uvijek spontano okupile, a lično mene je kampanja pokrenula iz više razloga. Stanje u državi, stanje i položaj žena u BiH samo su neki od njih. Kao članica Komisije za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Tuzla susrećem se sa raznim Udruženjima i problemima sa kojima se žene susreću i odatle je i proizišla ideja mojih prijateljica da budem kapiten tima“, istakla je Rusejla Halilović, društveno – politička aktivistkinja, te dodaje sa svi u svom okruženju imamo žene lavice, koje se bore sa karcinomom dojke.

„ Imam i dragih žena koje nažalost nisu uspjele dobiti tu bitku sa opakom bolešću. Ovo nije naša prva humanitarna akcija. Dugo godina smo tamo gdje možemo pomoći. Usudiću se reči svakodnevno. Izuzetno je teško kada vidite da se nekom život raspada. Kada vam se neko obrati za savjet, pomoć a vi ne možete ništa učiniti. I ovo je naš mali vid borbe i pomoći. Bolest nam je svima bliža, nego kragna za vratom. Meni je čast kao i mom Timu Tuzla da možemo svojim učešćem bar malo doprinijeti, olakšati svim ženama koje boluju od karcinoma dojke, našim hrabrim lavicama u Bosni i Hercegovini a posebno u našoj Tuzli, Tuzlanskom kantonu kao i ženama iz našeg Podrinja“, navodi Halilović.

Iz tuzlanskog tima navode kako imaju veliku podršku svih građana i građanki ne samo iz Tuzle, nego i cijelog Tuzlanskog kantona i Podrinja.

COD za sponzorisanje i prikupljanje sredstava koje se vrši online je 1DEE9052.

„Sredstva od događaja biće usmjerena bolnicama i ustanovama koje pomažu oboljelim ženama od karcinoma dojke i ovo je poruka „DA NISU SAME“ i da ćemo mi kao „Tim Tuzla Think Pink“ uvijek biti za pomoć i kada događaj prođe“, istakla je Rusejla Halilović, društveno – politička aktivistkinja.

Pristup liječenju karcinoma dojke je multidisciplinaran i podrazumijeva dobru saradnju radiologa, patologa, onkologa i hirurga.

„ U većini slučajeva liječenje karcinoma dojke zahtijeva hiruršku intervenciju u smislu odstranjenja dijela dojke ili cijele dojke. Hirurška intervencija nosi sa sobom narušavanje fizičkog integriteta tijela jer za žene dojke predstavljaju poseban dio ženstvenosti te kod određenog broja pacijentica vodi ka težem prihvatanju fizičkog izgleda. Nove hirurške procedure omogućavaju po završetku liječenja rekonstrukciju dojke bilo vlastitim tkivom ili upotrebom silikonskih proteza. Nakon ovakvih rekonstruktivnuh zahvata samopouzdanje svake pacijentice biva veće“, rekla je dr. Musfaha Burgić, specijalistkinja maksilofacijalne hirurgije.

Sve više žena u BiH, regionu i svijetu boluje od karcinoma dojke, što u konačnici predstavlja veliki socioekonomski problem za cijelo društvo, istakla je doc.dr. Larisa Dizdarević – Hudić.

„ Ponosna sam i sretna što sam dio Tima Tuzla Think Pink, što predstavljamo naš grad, Kanton.Iako se kao kardiolog prvenstveno bavim liječenjem i ukazivanjem na važnost i prevenciju kardiovaskularnih oboljenja s akcentom na srčanu insuficijenciju, kao ljekar i žena ne mogu, a da ne ukazujem i na važnost prevencije, dijagnostike i liječenja karcinoma dojke. Zato svim srcem podržavam i evo učestvujem u ovom 16. po redu dogadjaju #raceforthecure! Jer je važno i tiče se svih nas“, kaže Dizdarevic-Hudic.

Svake godine u Evropi bude dijagnosticirano oko 500.000 novih slučajeva oboljenja od karcinoma dojke, a oko 130.000 osoba nažalost izgubi život.

„ “Race for the Cure” je jedinstveni događaj i zaista sam sretna što sam dio takve humanitarne akcije čiji je cilj podizanje svijesti i unapređenje zdravlja žena kroz različite aktivnosti u borbi protiv karcinoma dojke u BiH. Akcija je posvećena i zdravim ženama u cilju jačanja svijesti o važnosti redovnih pregleda i brige za svoje zdravlje. Ovaj projekat pokazuje ženama koje boluju od karcinoma dojke da nisu same u svojoj borbi. Prikupljena sredstva su od izuzetnog značaja, s obzirom na to da se radi o najučestalijem karcinomu kod žena. Naš Tim Tuzla Think Pink, dame sa kojima učestvujem već dugi niz godina u raznim humanitarnim akcijama će zaista sve od sebe da ovaj dogadjaj ostane upamćen“, rekla je prof.dr.med.sc Selma Sijerčić, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom; subspecijalista intenzivne medicine.