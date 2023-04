Nadbiskup Vukšić: Radosni smo zbog Isusova uskrsnuća i u nadi se radujemo svom budućem uskrsnuću

Na svetkovinu Uskrsnuća Gospodnjega – Uskrs, u nedjelju 9. aprila 2023., u punoj katedrali Srca Isusova u Sarajevu svečano Euharistijsko slavlje predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić u zajedništvu s nadbiskupom u miru kardinalom Vinkom Puljićem i uz koncelebraciju desetorice svećenika među kojima su bili provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić i generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Slađan Ćosić.

Liturgijsko pjevanje animirao je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića, a asistirali su bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa pod ravnanjem vlč. Ivana Rake, javlja Katolička Tiskovna Agencija (KTA).

Nakon ulazne uskrsne popijevke Uskrsnu Isus doista, nadbiskup Vukšić je započeo Misno slavlje i potom srdačno pozdravio sve okupljene u katedrali i sve one koji su duhom povezani preko različite vrsta prijenosa. „Na početku ove Svete mise, radosni zbog Isusova uskrsnuća, molimo Božji blagoslov u svim danima naših života kako bismo dočekali jednoga dana, kada to bude volja Božja, da s ovoga svijeta prijeđemo u onaj bolji, budemo dočekani kao draga djeca Božja i nagrađeni vječnim životom“, kazao je nadbiskup Vukšić i potom poškropio sve okupljene vodom blagoslovljenom tijekom Mise bdijenja u uskrsnoj noći.

Na početku prigodne propovijedi pod naslovom „Gdje je ljubav prijateljstvo, one je i Bog“ nadbiskup Vukšić je podsjetio na završne riječi pjesme poznatom pod imenom Posljednica otpjevane „odmah nakon navještaja Evanđelja, kao izraz opće radosti kršćana, na tom mjestu izgovaraju na uskrsni dan po cijelomu svijetu“: Znamo da si doistine / uskrsnuo, Božji Sine; / Pobjedniče, Kralju divan, / budi nama milostivan! kao i na završne riječi: Znamo da si doistine / uskrsnuo, Božji Sine; / Pobjedniče, Kralju divan, / budi nama milostivan!“

– Najkraće rečeno: Ovo je dan što ga učini Gospodin: / kličimo i radujmo se njemu! (Ps 18,24), jer Isus je uskrsnuo. Nada naša. Prvi od svih usnulih. Najprije Krist a onda ostali koji vjeruju u uskrsnuće, nadaju se vječnom životu i tako provode dane da im je život svakodnevno svjedočenje dobrote i stjecanje zasluga iz ljubavi prema Bogu, braći i sestrama (usp. 1 Kor 15,24), kazao je vrhbosanski nadbiskup.

– Radosni smo zbog Isusova uskrsnuća! I u nadi se radujemo svom budućem uskrsnuću. Zato je velika naša radost. Aleluja! U tu jednu riječ sažet je radosni i zahvalni odgovor kršćanskih vjernika i cijele Crkve na Isusovo uskrsnuće. Taj izraz je usklik vjere i njega se, osim za vrijeme korizme, redovito ponavlja za vrijeme svakog Euharistijskog slavlja neposredno prije navještaja Evanđelja. Aleluja! – Hvalite Gospodina! I zahvaljujte mu bez kraja. Uskrsnuo je!… Uskrsnuće je pečat i znamen božanske autentičnosti Isusa Krista, istinitosti njegova nauka i znak raspoznavanja kršćanske vjere“, poručio je pastir Crkve vrhbosanske ističući da je uskrsnuće temelj kršćanske vjere.

„Isus je spasitelj svijeta. Došao je među ljude samo radi spasenja Božjih stvorenja te dadne primjer dobrote i svetosti kojega će drugi nasljedovati i zadobiti vječni život. Tako je on mislio kad je za sebe kazao: Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju (Iv 10,10) a, da bi nam pokazao primjerom, prošao je zemljom čineći samo dobro (usp. Dj 10,38).

Svima nam je poznato, draga braćo i sestre, da je kršćanska vjera dar Božji. Poznato nam je također da se uz istine vjere pristaje srcem i umom, da se vjeru naviješta riječima i da svaki kršćanski vjernik svoju vjeru dokazuje samo djelima i dobrotom. Kršćanska dobrota na djelu je plod vjere, a vjera se pokazuje djelima i bez djela je besplodna (Jak 2,18.20). Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djelâ mrtva (Jak 2,26). U srcu Isusovu, kojemu je posvećena ova katedrala, bilo je mjesta za sve ljude. I nasljedujući njegov primjer, također u našim srcima treba biti prostora za sve ljude s kojima živimo i koje susrećemo sa željom posvuda i uvijek širiti istinu da su svi ljudi među sobom braća i sestre. Važno je to propovijedati, svjedočiti i često ponavljati. Temelj toga je istina kršćanske vjere da je svaki čovjek misao i djelo Boga Stvoritelja. A potvrda te bliske povezanosti svih ljudi jesu Isusove riječi: „Svi ste vi braća“ (Mt 23,8), što ih je On uputio svima koji su se bili okupili oko njega, mnoštvu ljudi i svojim učenicima među njima. Zato molimo: Neka uskrsli Gospodin svima dadne dovoljno mudrosti i razbora da mogu tomu doprinositi. Neka u svakom društvu i državi bude dovoljno mudrih ljudi, koji će znati razborito upravljati razlikama, uvijek i posvuda izbjeći sukobe te graditi i jačati mir, pravdu, povjerenje i slogu među ljudima i narodima i jedino dijalogom rješavati pitanja koja još uvijek čekaju pravedan odgovor. To što smo ljudi i među sobom braća i sestre prethodi svakom drugom identitetu i pripadnosti. To je volja Božja, Isusov nauk i korisno za sve ljude!, poručio je nadbiskup Tomo Vukšić.

– Gdje je ljubav i prijateljstvo, ondje je i Bog!, kaže jedna stara kršćanska himna. I sreća je također tamo, znaju razboriti ljudi. A gdje god se izgovaraju riječi mržnje i širi nepovjerenje i strah, vrši nasilje i čuju prijetnje, gdje se ugrožava čovjekov život i dostojanstvo, sve to izravno se protivi volji Božjoj i sreći čovjeka. Zato želimo biti ponizni sluge volje Božje i, kao što je naučavao uskrsli Krist, propovijedati obraćenje od zla (usp. Lk 24,47), praštati jedni drugima kao što je Bog u Kristu nama oprostio (usp. Ef 4,32) te graditi sklad među ljudima, narodima i religijama. Svim sudionicima na ovom Euharistijskom slavlju i svim ostalim katoličkim vjernicima koji nas prate u nekom od oblika prijenosa, a posebice bolesnicima, želim sretan i blagoslovljen Uskrs. A svima ostalima: mir i blagoslov“, poželio je nadbiskup Tomo Vukšić, navodi KTA.

