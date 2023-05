Najbolje vikend destinacije u BiH za odmor sa porodicom: Srebrenik među njima

BiH obiluje značajnim kulturno-historijskim naslijeđem, a posebno prirodnim ljepotama kakve ćete, na toliko malom prostoru rijetko gdje pronaći na svijetu.

Od impozantnih planinskih predjela i vrhova, visoravni, šuma, starih humskih gradova/tvrđava preko polja i jezera čiji prizori oduzimaju dah, do magičnih rijeka. Četiri su nacionalna parka u BiH – Una, Sutjeska, Kozara i Drina, a na koju god stranu da krenete, brojne su turističke atrakcije i destinacije za izlete.

Kada biste strancu trebali objasniti gdje sve može provesti svoj godišnji odmor u BiH, bio bi zasigurno zapanjem njenim bogatstvima, no vjerovatno da ni građani BiH nisu potpuno svjesni šta se sve krije u njihovoj neposrednoj blizini.

Brojne su destinacije koje vrijedi posjetiti i na kojima možete provesti sadržajan odmor sa porodicom za vikend, i tako iz vikenda u vikend, zaljubljivati se u BiH iznova. Mi vam u nastavku donosimo 16 zanimljivih bh. destinacija koje biste trebali staviti na listu za naredna putovanja.

1. Foča/Tara

Da se o turističkim potencijalima ovog mjesta govori upola koliko se zbijaju šale o tobožnjoj škrtosti, bila bi to jedna od najposjećenijih destinacija za odmor. Iz ovog grada u Istočnoj Bosni lako ćete doći do brojnih fascinantnih destinacija. Odmor na Tari uz neizostavni rafting, divote nacionalnog parka Sutjeska koji krasi spomenik na Tjentištu, uspon na Maglić za planinarske sladokusce, posjeta jednoj od posljednjih evropskih prašuma – Perućici, pa sve do pješčanih piramida, opcije su koje nudi Foča i njena okolina.

2. Jahorina

Ako u regionu postoji destinacija koja je primjer kontinuiranog razvoja uz osluškivanje potreba turista onda je to Jahorina, već prepoznatljivi ski centar, koja je ljeti jednako primamljivija za ljubitelje prirode. Uz čisti planinski zrak i vrhunsku smještajnu i gastronomsku ponudu, brojne su šetnice kojima ćete ovu pitomu planinu doživjeti u punom kapacitetu. Ovog ljeta, pored panoramske vožnje šestosjedom i adrenalinskog boba na šinama, dostupni su i novi sadržaji za cijelu porodicu.

3. Jablanica / Jablaničko jezero

Dva su mora postojala kada građani BiH nisu mogli pristupiti obali, kada je odlazak na more bio misaona imenica – Jablaničko jezero i Modrac. Oni iz Bosne prelaskom planine Ivan obično doživljavaju procvat raspoloženja čim ih zapuhne dah mediterana. Sa stacioniranjem u Jablanici otvara se i opcija za planinski turizam obzirom na blizinu nestvarno lijepog Prenja. Šta god poželite, to ima u blizini Jablanice.

4. Trebević

Zatrpan negativizmom svakodnevnice tokom pandemije koronavirusa, jedan je duhovit čovjek konstatirao da ga od negativnih stvari zanimaju isključivo negativni joni. Samo jedan odlazak na Trebević, da li sarajevskom čuvenom žičarom, biciklom ili automobilom i pješačenje kroz gustu borovu šumu do vrha Trebevića posebno je ugodan, a vikend na Trebeviću je istinski odmor i za tijelo i za dušu.

5. Lukomir

Koliko je zanimljivo ovo posljednje selo na Bjelašnici i jedino na visini preko 2.000 metara, prosto je nevjerovatno da se tamo nisu počele graditi ozbiljnije nastambe i krčiti put za lakši dolazak. Stoga je Lukomir, sa svojom kombinacijom autentičnosti, bajkovitosti i tradicije jedna od najpoželjnijih destinacija za vikend-odmor. Lukomir je jednostavno toponim bh. seoskog turizma. Must see.

6. Prokoško jezero

Smješteno na oko 22 km udaljenosti od centra Fojnice, na planini Vranici, na blizu 1.650 metara nadmorske visine, ovo prirodno, ledenjačko jezero izrasta u sve veću turističku atrakciju. Da biste došli do ovog prirodnog dragulja morate preći oko 15-ak kilometara makadamskog puta zbog čega nerijetki odustanu, ali oni uporni dolaskom do jezera shvate da je itekako vrijedilo.

U ovaj jedinstveni zeleni pejzaž utkani su i katuni – drvene kućice sa strmim krovovima zbog čega područje ovog jezera postaje sve popularnije odredište ljubitelja prirode i turista iz različitih dijelova svijeta. Doživljaj Prokoškog jezera sigurno ne bi bio potpun ukoliko ne biste probali neki od lokalnih kulinarskih specijaliteta koje nude brojni mještani.

7. Ljubuški

Ponajviše zbog svoje geografske određenosti, ovaj hercegovački grad koji je prije važio za lijepu čaršiju, doima se vrlo zanimljivom opcijom za vikend putovanje. U blizini je vodopad Kravica čija je ljepota nadaleko poznata budući da je prošle godine izabran među 20 najljepših mjesta u Evropi, a građani BiH za života ga moraju posjetiti kada već to čine milioni inozemnih turista. Privlačnošću vodopada doprinosi i JP Parkovi Ljubuški koje radi na njegovom održavanju, a uvođenjem novih sadržaja čini boravak ovdje ugodnim i nadahnjujućim. A onda je tu i mogućnost spuštanja blistavim draguljem – kanu safari na Trebižatu. Ko je doživio to iskustvo, potvrdiće vam koliko je ono uistinu nezaboravno.

8. Trebinje

Svojim geografskim položajem ponudit će vam potpuni mediteranski ugođaj kao u najljepšim mjestima iz unutrašnjosti italijanskih ostrva. Grad kolosalnih platana naprosto umiruje, a spoj klime, arhitekture i gostoprimstva učiniće vaš vikend posebnim.

9. Ravno

Smješteno na putu prema Neumu, sa jedne strane kamen i krš, sa druge Hutovo blato i Popovo polje, a vaše oči će upijati svu ljepotu tog pejzaža.

U Ravnom je i pećina Vjetrenica, naselje Zavala s dva nacionalna spomenika i ostaci nekadašnje pruge kojom je ordinirao čuveni Ćiro. Turističko naselje Ivanica takođe je autentično kao nekadašnji “kaubojski grad”, gdje su snimani kadrovi filma Winnetou. Obzirom na blizinu Dubrovnika, s Ivanice se pruža raskošan pogled na morsko plavetnilo.

10. Bijeljina

Semberija je sama po sebi turistički zanimljiva, a posebno Bijeljina zbog svog geografskog položaja. Obale rijeka Save i Drine su postale omiljena stjecišta Semberaca i njihovih gostiju. Duž obala su izgrađena čitava lijepo uređena vikend-naselja, a u Amajlijama i Brocu su plaže ove dvije rijeke pogodne za kupanje. No to je samo djelić ponude čiji mozaik formiraju još kulturno-historijske, gastonomske i prirodne blagodati.

Osim razvijenog banjsko-zdravstvenog turizma, Planinarsko ekološko društvo “Majevica” redovno organizuje pješačke izlete po ovom kraju tokom kojih se uvijek iznova otkrivaju biseri kao što su vodopad Skakavac, Šuplja stijena ili Novakova pećina.

11. Konjic

Nema kakve mogućnosti ne nudi ovaj zanimljivi grad, još zanimljivijih ljudi, vezivno tkivo što spaja Bosnu sa Hercegovinu pa je i po tome interesantan. Kupanje na Boračkom jezeru, pecanje na Glavatičevu, rafting na Neretvi ili posjeta Titovom bunkeru, samo su neke od preporuka.

12. Mostar

Mostar ne podrazumijeva samo obilazak Starog mosta i uže jezgre koja je bez premca. Nisu Mostar samo skokovi sa njegvog simbola, zaštićenog svjetskog spomenika kulturne baštine. Mostar nudi mnogo više i od fantastične gastro ponude, vrckavosti tamošnjih kibicera i boravka na Neretvi i Radobolji.

Obilazak grada moguće je upotpuniti i odlaskom na brdo iznad Mostara, Forticu, a u sklopu sportsko-avanturističkog parka nezaobilazna atrakcija je 570 metara dug zipline sa kojeg se pruža nevjerovatan pogled na Mostar.

13. Livno

Nevjerovatno je Livno, posebno kada mu ljeto udahne dušu. Po mnogo čemu autentično i turistički privlačno.

Na prostranstvima netaknute prirode Livanjskog polja danas galopiraju krda divljih konja, potomci pitomih koje su stanovnici livanjskih sela, nakon razvoja mehanizacije za obradu polja, pustili u divljinu sedamdesetih godina prošlog vijeka. Livanjski divlji konji koji se kreću podno i na vrletima Cincara, istinska su atrakcija ove regije i ostavljaju bez daha svakoga ko prolazi ovim krajem. Stoga ne čudi da veliki broj domaćih i stranih turista dolazi da uživa u prizoru divljih krda konja koji, kao malo gdje u Evropi, žive potpuno slobodni u prirodi. Cincar je najveća planina sa 2.006 metara nadmorske visine i ispod nje uglavnom obitavaju livanjski konji.

Kroz opštinu Livno protiču 3 rijeke: Bistrica, Sturba i Žabljak, a može se pohvaliti i najvećom vještačkom akumulacijom u Evropi – Buškim jezerom.

14. Srebrenik

Ovaj prelijepi grad nudi brojne turističke atrakcije za provesti zanimljiv i sadržajan vikend. Nezaobilazna je posjeta nadaleko poznatom Starom gradu Srebreniku, jednoj od najočuvanijh tvrđava iz srednjeg vijeka u BiH koja se prvi put u zvaničnim dokumentima pominje 1333. godine, za vrijeme vladavine bosanskog bana Stjepana II Kotromanića, a prvi bosanski kralj Tvrtko I Kotromanić dio svoje vladavine proveo je u ovoj tvrđavi.

Gradina, kako Stari grad Srebrenik još zovu, nalazi se na sjeveroistočnim obroncima Majevice, na području sela Gornji Srebrenik i udaljen je od grada Srebrenika oko 5 km. Sagrađena na visokoj i gotovo nepristupačnoj stijeni, odvojenoj od okolnog terena, sa pogledom na okolne doline, ova utvrda je imala veliki strateški značaj u zlatno doba Bosanskog kraljevstva. Tvrđava je u dobrom stanju, te je otvorena za turističke posjete, a do nje možete doći automobilom.

15. Blidinje

Ovaj magični park prirode nalazi se na sjeveru Hercegovine, a plijeni svojom netaknutom prirodom kao i izuzetno bogatom i raznovrsnom florom i faunom. Ova prirodna oaza, prostire se na 358 km kvadrata u podnožju planina Čvrsnice i Vrana i jedna je od najljepših prirodnih cjelina na području Bosne i Hercegovine.

Nekoliko je veličanstvenih destinacija u sklopu parka, prije svega Blidinjsko jezero, nekropola kamenih stećaka na Dugom polju, a park Blidinje omogućava i šetnju kroz najveće evropsko stanište endemskog bora munike.

16. Jajce

U kraljevskom gradu odmor je kraljevski. U Jajcu postoji 30 nacionalnih spomenika što je najbolja potvrda njegovog historijskog značanja.

Na svega pet kilometara od Jajca nalaze se Veliko i Malo Plivsko jezero, nastala transformacijom toka rijeke Plive i najveća su prirodna akumulacija u našoj državi, te jedan od bisera ponude zbog koje morate posjetiti Jajce i okolinu. Između Velikog i Malog Plivskog jezera, na sedrenoj barijeri izgrađene su plivske vodenice, koje se u Jajcu popularno nazivaju i mlinčići. One su sjajno očuvan prikaz lokalne tesarske vještine i tradicionalnog načina građenja i idealan motiv za fotografije.

Jezera nude brojne mogućnosti za rekreaciju, od ribolova, vožnje kajaka, kanua ili pedaline, plivanja, odbojke, vožnje bicikla ili šetnje. Uz Plivska jezera nalaze se auto kamp, apartmani, hotel, motel, restorani i izletišta, pa je ovo područje idealno za odmor za cijelu porodicu.

(RTV Slon/odmoriubih.ba)