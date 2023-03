Napretkovi dani – Marko Plavčić održao koncert u Ateljeu ‘Ismet Mujezinović’

Mladi umjetnik iz Viteza, dugogodišnji član HKD “Napredak”, Marko Plavčić, večeras je u Ateljeu “Ismet Mujezinović” u Tuzli održao solistički koncert na harmonici u okviru Napretkovih dana.

– Kao dugogodišnji član „Napretka“, ponosan sam što sam dio ove velike obitelji. Na jedan lijep način podružnice se druže na kulturnom, ali i umjetničkom planu. Velika mi je čast što sam večeras dio „Napretkovih dana“ u Tuzli i dio ovog koncerta. Nadam se da ćemo u budućnosti još više sarađivati. Program koncerta je raznolik, birao sam repertoar sa pažnjom… – kazao je Plavčić.

Koncert je otvorio zvucima numere “Ava Maria”, a nastavio sa “Pictures at en Exhibition”, “The Market at Limoges”, “Preludijum i fuga b mol”, “Sonata E dur”, “Sonata No. 13 B dur”, “Toccata” i “Postscriptum”.

– Drago nam je da smo uspješno startali sa „Napretkovim danima“, a večerašnji koncert je treće događanje. Nakon predstavljanje knjige prof.dr. Franje Topića i izložbe Posavskog umjetničkog likovnog simpozija, večeras nam se predstavlja sjajni mladi umjetnik Marko Plavčić. Drago nam je da u Tuzli možemo ugostiti koji rade u Napretkovim podružnicama i da publici u Tuzli možemo prikazati šta naši članovi širom BiH, ali i Hrvatske i Evrope čine kako bi uspjeli obogatiti kulturni sadržaj u sredinama gdje žive i rade – kazao je predsjednik HKD “Napredak” iz Tuzle Ivica Kovačević.

Za sutra je u okviru “Napretkovih dana” zakazana promocija knjige “Bokeljski zagovori” autorice prof.dr. Vande Babić Galić iz HKD “Napredak” Zadar, u subotu je planiran nastup HKD “Napredak” iz Busovače, a u srijedu u Galeriji “Kristijan Kreković” bit će postavljena izložba slika sa Likovne kolonije u Breškama.

