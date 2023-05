Narednih dana sunčano uz naoblačenja sa kišom i lokalnim pljuskovima

U Bosni i Hercegovini u ponedjeljak, 22. maja bit će pretežno sunčano vrijeme. Poslijepodne umjeren porast naoblake u Bosni i na krajnjem jugoistoku Hercegovine može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 27 stepeni.

U utorak, 23. maja, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju na sjeveru i istoku Hercegovine, istočnim, jugoistočnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 22 do 26, na jugu do 28 stepeni.

U srijedu, 24. maja, pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslijepodne i dio noći širom zemlje se očekuju pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.

U četvrtak, 25. maja, u Bosni pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini prijepodne pretežno sunčano. Poslijepodne porast naoblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.