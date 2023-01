Narednih dana susnježica i snijeg, u nizinama i na jugu kiša

U Bosni i Hercegovini u subotu, 21. janaura., bit će oblačno vrijeme većinom sa snijegom. Na jugu zemlje kiša. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jakog vjetra može biti na području Krajine i jugozapadu Bosne. Temperatura zraka većinom između -4 i 2, na jugu zemlje od 5 do 10 stepeni.

U nedjelju, 22. januara, oblačno većinom sa susnježicom i snijegom. U nizinama može padati i kiša. Na jugu zemlje samo kiša. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0, na jugu do 5 stepeni. Najviša dnevna uglavnom između -1 i 3, na jugu od 6 do 9 stepeni.

U ponedjeljak, 23. januara, oblačno sa susnježicom i snijegom. U nizinama će padati i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između -3 i 1, na jugu zemlje do 6 stepeni. Najviša dnevna između 0 i 4, na jugu zemlje do 10 stepeni.

U utorak, 24. januara, u Bosni oblačno vrijeme sa susnježicom ili snijegom. U nizinama će padati i kiša. U većem dijelu Hercegovine smanjenje oblačnosti. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2 stepena, na jugu zemlje do 5 stepeni. Najviša dnevna uglavnom između 0 i 4, na jugu zemlje od 8 do 11 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.