Narednih dana u BiH pretežno oblačno vrijeme

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH danas je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti uglavnom u sjeveroistočnim područjima.

Tokom dana, kiša se očekuje u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Tokom noći na nedjelju širom zemlje će biti padavina. Vjetar umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Povremeno jaki udari juga su mogući na području Hercegovine, zapadne i jugozapadne Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka između 5 i 11, na jugu zemlje do 14 stupnjeva.

I drugog dana vikenda, u nedjelju 3. januara, u Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, u Hercegovine sa slabijom kišom. U Bosni povremeno slabije padavine. Na planinama će padati i snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 0 i 5, a na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka između 4 i 9, na jugu zemlje do 12 stupnjeva.

U ponedjeljak, 4. januara, u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme. Lokalno može padati slaba kiša. Na planinama i slab snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 0 i 5, a na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka između 3 i 7, na jugu zemlje do 11 stupnjeva, saopćeno je iz FHMZBiH.