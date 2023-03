Narednih dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme, sutra pljuskovi

U Bosni će danas preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz postepeno naoblačenje. Tokom dana povremeno slaba kiša je moguća ponegdje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, a u kasnim večernjim satima u Hercegovini, na zapadu i sjeverozapadu Bosne.

Vjetar slab do umjeren, uglavnom, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 14 do 20 °C.

U ponedjeljak, 27. marta bit će pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima ponegdje praćenih grmljavinom. Na planinama se očekuje snijeg. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, uz postepeno skretanje na sjeverni. U kasnim večernjim satima u Hercegovini i na jugozapadu Bosne se očekuje jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 °C.

U utorak, 28. marta u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz promjenljivu oblačnost. Tokom dana je lokalno i povremeno moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 6, a dnevna od 3 do 8, na jugu do 12 °C.

U srijedu, 29. marta bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren, veći dio dana, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -5 do 1, na jugu do 4, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 °C.

U četvrtak, 30. marta bit će pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na sjeveru zemlje do 10, a dnevna od 12 do 18, na sjeveru zemlje lokalno do 20 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.