Nema poskupljenja struje u FBiH, građani zadovoljni odlukom FERK-a

Građani Federacije BiH mogu odahnuti, jer do poskupljenja struje, barem za sada, neće doći. Regulatorna komisija za energiju jučer je zvanično odbila prijedlog Elektroprivrede za uvođenje blok tarifa.

„Navedeni prijedlog nije u skladu sa članom 18. stav (1) Pravilnika o metodologiji za utvrđivanje cijena za snabdijevanje električnom energijom krajnjih kupaca kod javnog i rezervnog snabdjevača u kome je propisano, da je javni snabdjevač obavezan voditi računa o izbjegavanju naglih cjenovnih promjena za krajnje kupce (…) Dalje, članom 15. stav (2) propisano je da troškovi snabdijevanja iznose maksimalno 15%, od ukupnog troška nabavke energije za snabdijevanje krajnjih kupaca, a na osnovu dostavljenih podataka za period od 10.6. do 31.12.2024. godine utvrđeno je da je ovaj trošak veći od 15% što nije u skladu sa metodologijom“ – stoji u objašnjenu FERK-a.

Jasmina iz Tuzle je ovu vijest dočekala sa radošću, s obzirom da su računi za struju za njeno domaćinstvo uglavnom blizu stotinu maraka.

„Malo veće domaćinstvo imam i znamo dobit račune do 100 KM. Bilo nas je petero sad nas ima troje ali ima tu i dvoje unučadi. Ja radim i ne mogu stići na tu jeftinu struju da to iskoristim, a skuhati se mora. Koristim šporet, mašinu, peglanje“, kazala je Jasmina Burek.

Da je prijedlog Elektroprivrede BiH usvojen, Jasminina porodica bi najvjerovatnije završila u crvenoj blok tarifi, koja je ujedno i najskuplja. Ukupno su bile zamišljene tri tarife. Prva je zelena kod koje ne bi bilo promjena, zatim plava koja bi donijela poskupljenje za oko 1,30 KM za svakih utrošenih 300 kilovata, te crvena za one koji troše više od 1.000 kilovata mjesečno. Ovaj prijedlog je, prema mišljenju stručnjaka, dikriminatoran, a podatak Elektroprivrede da poskupljenje ne bi obuhvatilo 60 posto domaćinstava, kažu, netačan.

„To naprosto nije tačno. U tih 60 posto domaćinstava imamo vikendice, prazne stanove stanovnika koji nisu u BiH, imamo niz nekih drugih situacija, imućnih pojedinaca koji žive sami. S druge strane, imamo najveći broj porodica sa djecom“, rekao je Admir Čavalić, ekonomski analitičar.

Slično mišljenje dijeli i nekadašnji direktor Elektroprivrede BiH, koji ističe da ovaj model od starta nije bio dobar, te da se njime ne bi sačuvala stabilnost energetskog sektora, kako su to tvrdili predlagači blok tarifa.

„Po meni je blok tarifa šok terapija koja se donosi isključivo donosi u državama koje nemaju električne energije i da se praktično redukcijom potrošnje zbog skupe cijene da se pokuša sačuvati stabilnost energetskog sistema. U slučaju EP BiH nema takve osnove i nama nije potrebna šok terapija i trebalo se tražiti neka druga rješenja”, kazao je Amer Jerlagić, bivši direktor Elektroprivrede BiH.

A ta rješenja stručnjaci vide kroz dva modela. Ukoliko je poskupljenje zbog nedostatka proizvodnje zaista neophodno, Čavalić ističe da je prvo potrebno uraditi restruktuiranje poslovanja EPBIH.

„Da vidimo zašto rudnici ne isporučuju one količine i to je daleko ozbiljniji pristup i podrazumijeva da ne dođe do drastičnog poskupljenja. Drugi pristup je poskupljenje do 5 posto za sve, bez obzira da li je riječ o domaćinstvu sa jednom ili više osoba, porodicama sa djecom ili vlasnicima više nekretnina, a tu bi bili uključeni i oni koji puno troše“, dodao je Čavalić.

Ipak, na sreću mnogih građana koji ionako prvi osjete svako poskupljenje, do rasta cijena električne energije, trenutno neće doći, a da je prijedlog EPBiH prihvaćen, struka smatra da bi to izazvalo lančanu rekaciju i niz poskupljenja svih proizvoda i usluga.