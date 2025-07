Poskupljenje struje? Šta do sada znamo?

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine najavila je da pokreće zvaničan postupak za poskupljenje struje, odnosno izmjenu cijena električne energije i uvođenje blok tarifa, a prijedlog nove metodologije dostavljen je na potvrdu Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji BiH (FERK).

Šta do sada znamo o ovoj izmjeni?

Novi prijedlog podrazumijeva uvođenje tzv. blok tarifa koje bi dijelile potrošače na tri kategorije, zelene, plave i crvene.

Prema iznesenim procjenama, prosječno povećanje računa za zelene račune iznosi 4,8 posto, za plave 6,3 posto, dok bi crveni računi bili viši za oko 8 posto najavljeno je na press konferencijil Ektroprivrede BiH.

Premijer FBiH Nermin Nikšić izjavio je: “Mi smo se pobrinuli i pobrinut ćemo se da prosječna potrošnja ne udara ni na koga. Dakle nema ekonomskog udara na one koji imaju prosječnu potrošnju električne energije, to je oko 357 kWh. Ko bude na 350 kWh, imat će istu cijenu ili 2KM više ili 2 KM manje”, rekao je Nikšić.

Početkom prošle godine, Elektroprivreda BiH je tražila uvođenje blok tarife koje je tada FERK odbio, a prijedlog je bio da Zelena tarifa bude za one potrošače koji mjesečno troše do 268 kilovata, Plava za potrošače koji troše od 268 do 1000 kilovata i Crvena, za potrošače koji troše preko 1000 kilovata.

U toku su pregovori Elektroprivrede i pojedinih udruženja višečlanih porodica oko definisanja pragova blok tarifa. Njihovi zahtjevi su da se prag zelene tarife poveća za višečlane porodice ili da se pravednije rasporedi.

Očekuje se da će ovaj put FERK prihvatiti prijedlog Elektroprivrede i omogućiti uvođenje blok tarifa i korekciju cijena.