Nestašica lijekova u BiH se nastavlja

Farmaceutska tvrtka Pliva prijavila je Agenciji za lijekove i medicinske proizvode nestašicu antibiotika Klavocin.

Riječ je o seriji lijeka Klavocin DT 875 mg/125 mg tablete za oralnu suspenziju/raspadljive tablete za usta. Iz Plive navode kako tog lijeka neće biti sve do početka jula iduće godine iz razloga povezanih s proizvodnjom.

Klavocin sadrži dvije djelatne tvari – amoksicilin i klavulansku kiselinu, a najčešće se koristi kod odraslih i djece za liječenje infekcije srednjeg uha i sinusa, dišnih kanala, mokraćnih kanala, kože i mehkih tkiva, uključujući infekcije zuba i desni te kostiju i zglobova. Jedan je od najčešće korištenih antibiotika, piše Večernji list BiH.

I BiH se tokom ove godine suočavala s nestašicom lijekova.

Na početku godine iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH rečeno je da se BiH suočava s nestašicom više od 25 vrsta lijekova, a kako je kazala Nataša Grubiša, direktorica Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, u najvećoj mjeri radilo se o privremenoj nestašici, najčešće iz komercijalnih razloga, odnosno zbog promjene uvoznika i distributera.

Privremeni prekid distribucije lijeka na tržištu BiH odnosio se tada se na sljedeće lijekove:

Bonviva 150 mg i

Bonviva rastvor za injekciju 3 mg/3mL,

Norditropin 10 mg (usporena proizvodnja),

Zyprexa 5 mg i 10 mg,

Plavix 75 mg,

Lorsilan 1 mg i 2,5 mg (zastoj u proizvodnji zbog reorganizacije),

kalcijev folinat 10 mg (kasni proizvodnja za BiH zbog reorganizacije proizvodnje),

Monopin 4 mg,

Oktreotid 20 mg i 30 mg i

Peremetreksed (isporuka kasni zbog prekida u globalnom lancu opskrbe),

Arcoxia tableta 90 mg i 60 mg,

Elocom mast 1 mg i krema 1 mg,

Triderm 0,5 mg, Singulair 4 mg i Singulair junior (gume za žvakanje) 5 mg,

Fosamax T 70 mg,

Carboplasin 50 mg.

Trajni prekid prometa za tržište BiH odnosio se na tri lijeka:

Granocyte 34 (prekid proizvodnje za sva tržišta),

sve vrste lijeka Prilen AM, za koji je proizvođač Pliva iz Hrvatske donio odluku da ga više ne proizvodi za tržište BiH, te

Abuxar 120 mg.

Nestašica antibiotika Ospen

Tokom marta mjeseca ove godine u Bosni i Hercegovini došlo je do nestašice antibiotika Ospen, ali je kako su naveli iz Agencije riječ o privremenoj nestašici.

Stanovnici BiH jedno vrijeme nisu mogli kupiti ni lijek Amitriptilin koji se koristi za liječenje velikog depresivnog poremećaja kod odraslih, neuropatske boli kod odraslih, profilaktičko liječenje hronične tenzijske glavobolje kod odraslih, profilaktičko liječenje migrene kod odraslih, kao i liječenje noćne enureze kod djece u dobi od šest godina i više nakon što je isključena organska patologija.

Nestašica lijeka hormona rasta i lijeka za dijabetičare

Agenciji za lijekove prijavljen je trajni prekid opskrbe lijekom hormona rasta Somatropin, ali je ubrzo zamijenjen drugim proizvođačem.

Somatropin je hormon koji kod djece s njegovom nedostatnom proizvodnjom u tijelu stimulira linearni rast i povećava brzinu rasta, objasnili su iz Agencije.

U julu se na popisu nestašice lijekova našao Trulicity, lijek za dijabetičare, i nije ga bilo na području cijele BiH.

– Riječ je o inzulinu koji je svakom pacijentu strogo propisan i teško mu je odrediti adekvatnu zamjenu – kazali su farmaceuti. Kao razlozi za poremećaje u opskrbi lijekovima navode se problemi u procesu proizvodnje, nabavi aktivnih supstancija i sirovina, materijala za pakiranje.

O nestašici lijekova koja je zabilježena i u Tuzli RTV Slon je ranije izvještavala. Tada u apotekama nije bilo antibiotskog dječijeg sirupa iz grupe penicilina.

Marin Crnogorac, predsjednik Komore magistara farmacije FBiH u izjavi je istakao da u tom trenutku nije bilo zamjene za taj sirup, odnosno fenoksimetilpenicilin ali da postoje neki drugi antibiotici koji mogu biti korišteni.

Cijeli tekst o tome čitajte na LINKU

Podsjećamo, Europska komisija donijela je odluku o zabrani izvoza 250 molekula lijekova iz EU-a.

” Kakve posljedice će to imati za BiH, ne možemo predvidjeti. Naš problem je taj da od razdoblja kad se određeni lijek registrira u EU do registracije u BiH prođe 800 dana. U zadnjih pet godina na tržište BiH nije došao nijedan inovativni lijek. Više je razloga za to, a jedan je i taj da bi lijek došao na esencijalnu listu treba proći 13 tendera u BiH”, ističe predsjednik Komore magistara farmacije Federacije BiH.

Svi kantoni u Federaciji BiH imaju svoju esencijalnu listu i ona se razlikuje od kantona do kantona. Također svoju listu lijekova ima RS kao i Brčko distrikt.

