BIHAMK: Zimska oprema stupa na snagu za sedam dana

U periodu od 1. novembra 2024. do 1. aprila 2025. godine na teritoriji Bosne i Hercegovini zimska oprema zakonski je obavezna, odnosno posjedovanje i korištenje zimske opreme, bez obzira na vremenske uslove, za sva motorna vozila izuzev svih motocikala (L kategorija) i traktora (T i C kategorije), saopšteno je to iz BIHAMK-a.

Obaveznu zimsku opremu propisuje Pravilnik o saobraćaju u zimskim uslovima, a šta zimska oprema podrazumijeva pročitajte OVDJE.

Između ostalog, navode iz BIHAMK-a zimska oprema ne podrazumijeva vreću pijeska i lopatu za teretna vozila, odnosno nisu više obavezni.

Obavještenje iz MUP-a TK

Iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obavijestili su sve učesnike u saobraćaju da se na vrijeme pripreme za period koji podrazumijeva posjedovanje zimske opreme.

Prema Pravilniku o saobraćaju u zimskim uslovima (Službeni glasnik BIH br. 83/20), zimska oprema obuhvata:

pneumatike za zimsku upotrebu (MS, M+S ili M&S, Snow Winter i dr.) na svim točkovima vozila ili

pneumatike za zimsku upotrebu (MS, M+S ili M&S, Snow Winter i dr.) na pogonskim točkovima i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije spremne za postavljanje na najmanje dva pogonska točka ili

pneumatike za ljetnu upotrebu sa najmanjom dubinom profila 4 mm i lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje trakcije spremne za postavljanje na najmanje dva pogonska točka.

Policijske provjere u TK

Uprava policije MUP-a TK apelovala je na sve vozače da posjeduju i koriste zimsku opremu kao i da poštuju određena pravila:

Brzinu kretanja motornog vozila prilagoditi uslovima i stanju kolovoza,

Držati odgovarajuće odstojanje prilikom kretanja u koloni i

Obratiti posebnu pažnju na kretanje pojedinih kategorija učesnika u saobraćaju kao što su pješaci (djeca, starije osobe i dr.).

” Napominjemo da će policijski službenici Policijskih uprava/stanica Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u okviru redovnih poslova i zadataka, u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, provoditi preventivne i represivne akivnosti na području Tuzlanskog kantona kada je u pitanju poštivanje Pravilnika o saobraćaju u zimskim uslovima i obavezno posjedovanje zimske opreme, a sve u cilju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju” – saopćeno je iz Uprave policije MUP-a TK.

Šta trebate znati o kupovini zimskih guma?

Kada kažemo “zimska oprema” ono što nam prvo pada na pamet jesu zimske gume.

Česta pitanja među građanima Bosne i Hercegovine jesu da li kupiti nove ili polovne gume, te da li je dovoljno zamijeniti samo dvije gume ili treba sve četiri?

Prema zakonu, vrijeme za stavljanje zimskih guma je do 1. novembra/studenog. Pravila za izbor zimskih guma se ne razlikuju od izbora ljetnih guma.

Trebate obratiti pažnju na fabričke dimenzije guma, godinu prozivodnje, dubinu profila i naravno da birate gumu koja je proizvedena za zimu!

Osnovna razlika među gumama je geometrija šare i hemijski sastav gume. Zimska guma je dosta mekša u odnosu na ljetnu gumu, zato joj je i zaustavni put dosta kraći. Čak i najbolja ljetna guma se u zimskim uslovima stvrdne, pa tako dovodi u opasnost i vas i druge učesnike u saobraćaju.

U slučaju da se pitate da li kupiti nove ili polovne gume, uvijek je bolje kupiti nove gume. Međutim, s obzirom na ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini, vjerovatno će vaš budžet diktirati izbor guma. Upravo je to i dovelo do velike potražnje polovnih, istrošenih guma, koje su presvučene novim habajućim slojem.

” Ako budete imali sreće, možete pronaći i solidne polovne zimske gume, koje će vam poslužiti sezonu ili dvije. Inače, cijena zimskih guma je uslovljena kvalitetom i performansama, ali u auto industriji skuplje ne znači nužno i bolje, mada su najkvalitetnije zimske gume često one sa najvećom cijenom”, navode iz BIHAMK-a.

Ako se pitate da li da kupite sve četiri gume ili možda samo dvije, odgovor na to bi bio sve četiri. Ako kupite dvije gume, potrebno je da budu istog proizvođača i istih dimenzija kao i dvije stare gume na vašem automobilu.

Ako ste vozač koji prelazi više kilometara godišnje i ako ste svakodnevno u automobilu, naš savjet je da kupite sve četiri nove gume i uvijek vodite računa o zamjeni guma ljeto/zima.



Kako znati kakve performanse i kvalitete ima guma?

Vozači kada kupuju zimske gume, prvenstveno gledaju dimenzije guma i cijenu, ali gume imaju i brojne druge bitne performanse, koje se nalaze na boćnoj strani gume. Najprije, tu je broj koji izgleda ovako 195/65 R 15 15 91H.

U ovoj oznaci broj 195 označava širinu gume u milimetrima, 65 označava procentat visine gume u odnosu na širinu, dok R oznaka govori da je riječ o radijalnoj gumi. Broj 15 je prečnik felge u inčima, dok je 91 indeks nosivosti, a H je oznaka za brzinu.

Većinu vozača zanima ona prva oznaka na gumi, koja i jeste najvažnija (195/65 R15) zato što označava dimenzije i nosivost, dva najvažnija parametra auto-gume.

” Važno je napomenuti da se nosivost odnosi na nosivost po jednom točku. Za oznaku 91 nosivost bi bila oko 615 kilograma po jednom točku, te bi ukupna nosivost nekog automobila sa tom oznakom bila četiri puta veća. Oznaka brzine nije toliko upadljiva, ali je veoma važna. Ona nam govori do koje brzine je sigurno voziti na tim gumama. Budući da većina guma ima oznaku H, to nam govori da je dozvoljeno voziti do 210 km/h, iskreno se nadamo da nećete voziti ni približno toj brzini”, navode iz BIHAMK-a.

Koje EU oznake trebaju biti na gumama?

Energetske oznake – Energetski razredi na gumama raspoređeni su od A do G, A je ekološki najisplativija auto-guma, koja označava najmanju potrošnju goriva, dok je G neisplativa sa najvećom potrošnjom goriva.

Nivo buke – Uz štednju goriva tu je još jedna važna oznaka EU, to je nivo buke koji je raspoređen u tri kategorije. Jedan talas je dodijeljen jako tihim gumama, dok su tri dodijeljena onim gumama koje prave buku.

Prianjanje na mokroj podlozi – Možda i najbitnija EU oznaka je prianjanje guma na mokroj podlozi, odnosno kočenje na istoj podlozi. Kao i kod potrošnje goriva, auto-gume su označene od A do G. Oznaka A označava najbolje prianjanje. To znači u praski da će gume sa A oznakom pri brzini od 80km/h zakočiti 18 metara ranije nego gume sa G oznakom.

Šta nam govori dubina profila guma za automobil?

Iako zakoni u različitim zemljama propisuju različite minimume za profile auto-guma, stručnjaci iz auto-industrije su saglasni da dubina gaznog sloja kod zimskih guma ne smije biti ispod 4 milimetra.

