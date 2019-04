Od danas, 17. aprila 2019. godine, posjete su ponovo dozvoljene prema ustaljenom rasporedu, od ponedjeljka do petka od 15 do 17 sati, vikendom i praznicima od 13 do 17 sati.

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, zbog nepovoljne epidemiološke situacije u regiji i mogućnosti širenja virusa gripe, na snazi je bila obustava posjeta pacijentima.