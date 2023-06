Od danas počinje upis djece u JU “Naše dijete” Tuzla

Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla objavila je Oglas za prijem i upis djece za 2023/2024 godinu.

Upis će trajati do 15. juna, a zbog velikog interesovanja korisnika iz JU “Naše dijete” Tuzla apeluju da na se na vrijeme podnese zahtjev kako bi roditelji osigurali mejsto u vrtićima za svoje mališane.

Upis se vrši u ukupno 12 vrtića i to: Bambi, Ciciban, Jelenko, Kolibri, Lastavica, Pčelica, Poletarac, Snjeguljica, Sunčica, Zeko, Zvončica i Zvjezdica (Novo naselje, Solina) koje sa radom počinje sa novom pedagoškom godinom.

Cjelodnevni boravak od 06 do 17 sati će biti organizovan u svim vrtićima po cijeni od 200 KM dok će se poludnevni boravak (od 06 do 12 ili od 07 do 13 sati) naplaćivati 150 KM. Odgojne grupe su prilagođene uzrastu djece, a svaki dan je pažljivo isplaniran od strane stručnog kadra.

U skladu sa raspoloživim kapacitetima produženi boravak za djecu prvog razreda osnovne škole će biti organizovan u devet vrtića. JU “Naše dijete” Tuzla donijela je odluku o utvrđivanju kriterija za upis u prijem djece u predškolsku ustanovu.

1 of 3

Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla se bavi predškolskim odgojem i obrazovanjem, djelatnošću od posebnog društvenog interesa koja obuhvata: odgoj, obrazovanje, njegu, zdravstvenu i socijalnu zaštitu djece uzrasta od 6 mjeseci do polaska u školu.