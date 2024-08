Od sutra crveno upozorenje zbog visokih temperatura

Meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda za sutra su u našoj zemlji najavili da će biti sunčano i vruće. Vjetar u Hercegovini slab do umjeren jugozapadni, a u Bosni istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 34 do 40 °C.

Od sutra do 14. augusta u periodu od 12 do 17 sati izdato je crveno upozorenje zbog visokih temperatura.

Visoke temperature se očekuju širom BiH.

Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama. Djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Očekujte moguće kvarove u infrastrukturi, navode u preporuci iz FHMZ.