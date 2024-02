Od utorka poslije podne lokalno moguća slaba kiša

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH u ponedjeljak će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na sjeveru zemlje do 10, a dnevna od 12 do 18, u sjevernim područjima Bosne do 20 stepeni.

U utorak je najavljeno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Poslije podne porast naoblake u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne, što lokalno može usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 19 stepeni Celzijusa.

U srijedu će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Hercegovini i zapadnim područjime Bosne je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, u sjevernim područjima Bosne do 10, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 18 stepeni.

U četvrtak meteorolozi najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne lokalno je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 18 stepeni Celzijusa.