Odluka na čekanju: Hoće li i kada doći do poskupljenja struje?

Poskupljenje struje još uvijek je neizvjesno, ali ukoliko do toga dođe to bi, strahuju građani izazvalo novi val poskupljenja svih roba i usluga.

Anketa sa građanima

„ Loše u odnosu na situaciju kakva je, plate male, penzije još manje, nemam riječi“, istakla je za RTV Slon Sanela. „ O Bože dragi,kako ću komentarisati penzioner sam“, smatra Nevres. „ Mislim s obzirom na cijelu situacije je nemoguće da se ljudima poskupi struja, baš je sve skupo iznenađena sam cijenama. Nisu u pravu da poskupljuju ništa jer je već sve dovoljno otišli, šta bi drugo rekla“, mišljenja je Sumeja. „ Sve je to među njima, kako oni donesu odluku kao da nas šta pitaju“, navodi Nedim.

Za sada građani trebaju biti mirni, jer je Regulatorna komisija za energiju sa dnevnog reda povukla razmatranje zahtjeva Elektroprivrede, prema kojem je struja trebala biti skuplja za 10 posto.

Međutim, kako je najavljeno iz Elektroprivrede BiH poskupljenje je neminovno ukoliko se želi sačuvati stabilnost elektroenergetskog sektora.

„U prosjeku to će biti do 10 posto, 9,7 posto u procentima. Mi smo računali i na pravila FERK-a da ne možemo raditi skokovito povećanje cijene električne energije. Deset godina nije povećavana cijena u javnom snabdijevanju mi smo i to uzeli u obzir a uzeli smo u obzir i da moramo obezbijediti stabilnost Elektroprivrede BiH u narednom periodu“, navodi Sanel Buljubašić, generalni direktor EPBiH.

S tim se slaže i federalni ministar energije, rudarstva i industrije, navodeći da je za održanje operativne efikasnosti i konkurentnosti Elektroprivrede neophodno redovno usklađivati cijene struje sa porastom cijena proizvonje i nabavke električne energije.

„ Cijena struje koju distribuira Elektroprivreda BiH je niža od cijena druge dvije elektroprivrede, a višestruko je niža od cijena struje u regionu. To je moguće iz razloga što Elektroprivreda preuzima veći dio troškova koje druge kompanije prebacuju na krajnje kupce. Međutim, to ima svoje granice jer bi održavanje cijene ispod razine ekonomski opravdane cijene, što je sada slučaj, ugrozilo produktivnosti kompanije, a time i stabilnosti energetskog sistema i upitnost redovnog snabdijevanja kupaca električnom energijom“, navodi Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije

No, sudeći prema mišljenju ekonomskih analitičara stvarni razlozi za poskupljenje struje su potpuno drugačiji.

„ Problem je u tome što je Elektroprivreda prošlu godinu završila sa gubitkom od 140 miliona i ovo poskupljenje se koristi kao kozmetička mjera da se to pokrije i time ne rješavamo problem jer će Elektroprivreda i dalje biti u gubitku“, mišljenja je Asim Metiljević, ekonomski analitičar.

S druge strane, privrednici poručuju da je novo povećanje cijene električne energije neprihvatljivo, jer bi kako kažu to moglo dovesti do toga da veliki broj radnika ode iz naše zemlje što bi dalje vodilo ka narušavanju stanja privrede.

„Ograničava nam to mogućnost da povećavamo plate našim zaposlenicima jer oni su najveći kapital koji firma ima. Bez tih zaposlenika firme ne mogu da rade tako da sve ono što opterećuje troškove poslovanja nama poslodavcima smanjuje prostor da povećavamo ono što je neophodno a to je da pratimo rast inflacije sa platama da naši ljudi imaju mogućnost da od primanja koja dobijaju imaju kvalitetan i pristojan život da ne odu negdje drugo“ , rekao je za RTV Slon Faruk Širbegović, privrednik i član Udruženja poslodavaca TK.

S obzirom na to da je na posljednjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine imenovan novi Upravni odbor FERK-a, očekivanja u Elektroprivredi su da bi oni trebali usvojiti njihove zahtjeve.

To bi onda značilo veće cijene električne energije i to od 1. augusta ove godine.