Otvorena izložba ”Bosna od Kulina Bana do Dejtona”

U Muzeju Istočne Bosne u povodu Dana državnosti BiH otvorena je izložba ”Bosna od Kulina Bana do Dejtona”. Ove godine obilježava se 80 godina od prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a i tim povodom Muzej Istočne Bosne pripremio je dokumentarnu izložbu, koja svjedoči o državnosti BiH od srednjeg vijeka do perioda kada je postala nezavisna država. Izložba će biti otvorena do kraja godine.

”Ove izložbe i promocije kulturno-historijskog naslijeđa su prilika da demantujemo sve one koji kažu da BiH nije bila država, da kroz historijske dokumente, fotografije, kroz memoare sudionika iz različih historijskih perioda, upravo dokažemo da je istina da naša zemlja ima viševjekovnu državnost”, navodi Nataša Perić, muzejska savjetnica Muzeja Istočne Bosne.

Kustos historičar Muzeja Istočne Bosne Nermin Ibrić kaže da je cilj nam bio da ovu izložbu prilagode školskom uzrastu.

”Da je prilagodimo našim mladima da na jedan ilustrovan način mogu povezati sve one pojedinosti koje su bitne kada je riječ o BiH, njena državnosti, nezavisnost”, ističe Ibrić.