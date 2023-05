Plakalo: BiH još uvijek nije napravila ozbiljne iskorake niti ispunila većinu prioriteta

Generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Haris Plakalo istakao je povodom 9. maja, Dana Evrope, kako je danas Bosna i Hercegovina i dalje mnogo više na riječima nego na djelima.

– Deveti maj kao Dan Evrope najznačajniji je datum koji Evropska unija obilježava, dan kada je 1950. godine, deklaracijom francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana postavljen temelj Evropske unije, danas najveće ekonomske i političke unije koja kao takva predstavlja jedinstvenu međuvladinu i nadnacionalnu zajednicu, te upravo zbog ovoga i jeste najvažniji vanjskopolitički cilj Bosne i Hercegovine – kazao je Plakalo za Fenu.

Nažalost, naglasio je, i ove godine, kao i svih prethodnih, a posebno nakon historijske odluke Evropskog vijeća u decembru prošle godine o dodjeli statusu kandidata za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina još uvijek nije napravila ozbiljne iskorake, kao ni ispunila većinu prioriteta koji su postavljeni od strane Evropske komisije i osam tačaka koji su postavljeni kao uslov prilikom dodjele statusa kandidata, a koji su izvedeni iz 14 prioriteta u okviru mišljenja Evropske komisije o članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.

– Nakon održanih općih izbora prošle godine i konstituisanja vlasti na svim nivoima ne postoje više izgovori za kašnjenje u ispunjavanju prioriteta ili njihovim odlaganjem. Građani BiH su dobili obećanja od strane izabranih predstavnika kojima su u najvažnijem fokusu evropske integracije, a očigledno da je taj fokus bar u retoričkom smislu prisutan kod svih unutar Bosne i Hercegovine, da će uslijediti užurbani proces približavanja Evropskoj uniji. On prije svega podrazumijeva donošenje i usvajanje važnih zakona na koje se još uvijek čeka, od zakona o VSTV-u, zakona o sudovima, zakona o spriječavanju sukoba interesa, ekonomskom i industrijskom napretku kao prioritetu – kaže Plakalo.

Međutim, upozorio je, i dalje unutar društveno-političkog diskursa u BiH je mnogo više dezintegracija nego integracija, te zbog određenih partikularnih, stranačkih pa čak i pojedinačnih interesa, retrogradnih i pogubnih za sve građane BiH, svjedočimo nastavku retorike ali sve više i primjenu iste u praksi, sa kojom teško možemo da se integrišemo unutar Evropske unije.

– Upravo na Dan Evrope, 9. maj, potrebno je naglasiti da je Bosna i Hercegovina geopolitički, geostrateški i na sve druge načine važna za Evropsku uniju, ali da niko neće uraditi iz Brisela ono što se treba uraditi u Bosni i Hercegovini. Ukoliko se budemo vodili starom praksom da je za tri godine ispunjen jedan i pol prioritet do septembra mjeseca prošle godine, to nikako neće biti ohrabrujuće i predstavljat će poruku samoizolacije Bosne i Hercegovine – rekao je on.

A to je, dodao je, sve ponovno uslovljeno konstantnim političkim tenzijama, koje nažalost i danas prevladavaju unutar Bosne i Hercegovine, o čemu svakako svjedočimo svakodnevno, gdje su politike uslovljavanja i blokiranja radi političkih ciljeva i planova prioritet u političkom djelovanju u BiH i gdje ponovno najviše ispaštaju građani BiH, dok sve ostale zemlje napreduju ka svom članstvu u Uniji, što svakako donosi mnogo benefita i povećava socio-ekonomski standard i investicije, te općenito pospješuje situaciju u svakoj zemlji koja uđe u punopravno članstvo Evropske unije.

