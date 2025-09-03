Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 04.09.2025.godine (četvrtak) na području

1. Grada Tuzle u ulici: Meše Selimovića, Dragodol, Pašage Mandžića, Dr. Mladena Stojanovića, Ive Bojanovića, Murata Priganice, Saliha Vugića, Hasana Brkića, Otokara Keršovanija i 27. Marta te u naseljima Tušanj, Piskavica, Đape, Mandići, Rovine, Moluška Rujeka, Cerovi i Rasovac u vremenu od 08:30 do 16:00 sati

2. Grada Srebrenika u naseljima: Joša, Dežići, Špionica Srednja, Tutnjevac, Cerik ,Zubovo Brdo, Huremi i Mustafići u vremenu od 08:30 do 16:30 sati

3.Grada Živinice u naseljima Kuljan,Gladajevići,Džebari i Brgule u vremenu od 09:30 do 13:30 sati.

Dana 05.09.2025.godine (petak) na području

1. Grada Tuzle:

– u ulici 4. Aprila u vremenu od 08:00 do 10:00 sati,

– u naseljima: Ljubače, Kovačevići, Cerovi, Husino dom, Cerik, Bjeluše, Cerik, Husino škola, Grabik Keroši, Božići, Ankovica, Kovačevići u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.

2. Grada Srebrenika u naseljima: Huremi, Mustafići i Zubovo Brdo u vremenu od 08:00 do 16:30 sati.

3. Općine Kalesija u naseljima: Prnjavor, Dubnica i Mahmutovići u vremenu od 09:00 do 10:30 sati.