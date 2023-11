Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 06.11.2023. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Tuzle:

– u naseljima: Horozovina, Paraći, Gornje Hrasno, Donje Hrasno i Čifluk u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,

– u ulici Fočanska u vremenu od 08:30 do 12:00 sati,

– u ulici Majevička u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

2. Grada Gradačca u naselju Kamenjani u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

3. Grada Srebrenika u naselju Donji Srebrenik u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Dana 07.11.2023. godine (utorak) na području

1. Grada Tuzle:

– u naseljima: Gornja Tuzla, Drakčin, Potočka Mahala, Kovačica, Trajilovići, Kovačevo Selo, u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

3. Grada Srebrenika u dijelu ulica Vahida Ibrića i Ibrahima Cvike u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.