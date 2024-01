Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 08.01.2024. godine (ponedjeljak) na području

1.Grada Tuzle:

– u naseljima: Mramor, Dobrnja, Marići te u ulicama: Mramorska, 26. Augusta, 38. Divizije, Arifa Redžića i Omladinska u vremenu od 08:30 do 12:30 sati,

– u naseljima: Dolovi, Svojtina, Veljka Lukića, Dokanj, Armije BiH, Brđani, Sekin, Kosci, Martinovići, Dokanj Milošići i Dokanj Polje, Crno Blato, Hidani, Nikolići, Bakaluše, Petrovići, Breške, Dvor, Pavići, Lameši, Cerik, Donja Obodnica i Brusnica u vremenu od 12:30 do 16:00 sati.

2. Grada Gradačca:

– u naseljima: Mionica 2, Utrine, Vukovići, Liporašće, Mujići, Bošnjakovići; Sejdići i Sinanovići u vremenu od 14:00 do 15:00 sati.