Dana 14.09.2025.godine (nedjelja) na području:

1.Grada Tuzle u naseljima: Demirovići, Breze, Ševar, Mehmedinovići, Hasanbašići, Bosanska Poljana, Hrvatska Poljana, Klade, Kiseljak, Ljubače, Kovačevići, Cerik, Cerovi, Husino Dom, Bjeluše, Husino Škola, Grabik, Keroši, Božići, Ankovica, Pranjići, Morančani, Ljubače Vojna, Pasci Pruga, Pasci Petrovice, Pasci Smajić, Pasci, Pasci Škola, Pasci Jurići, Pasci Brda, Par Selo, Par Selo Škola ,Par Selo Pijesak, Par Selo Vojna i Orašje.

2.Grada Živinice u naseljima: Šerići, Đulovići, Jablanica, Delići, Suha, Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Pepići, Hođžići, Kadići, Priluk, Priluk Škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i Poljići. U vremenu od 09: 00 do 15:00 sati.

