Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom dana 04.03.2024. godine (ponedeljak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulicama: Bime Adžajlić, Gine Herman i Fridriha Kacera u vremenu od 08:00 do 12:00 sati,

– u ulicama: Mehmeda Šerbića, Jalska, Hadžića Sokak, Fakića Sokak i Kaldrma u vremenu od 11:00 do 14:00 sati,

– u ulicama: Gornje Brdo i Kaldrma u vremenu od 12:00 do 14:00 sati,

2. Općine Banovići:

– u naseljima: Nasubašići, Bečići, Željova, Mrljevići, Radna, Hrvati, Mačkovac, Grabov Potok i Zlaća u vremenu od 08:00 do 17:00 sati,

– u ulicama: 10 Septembar od semafora prema ulici Kulina bana, Bosanska i ulica Ljiljana u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.