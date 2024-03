Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 08.03.2024. godine (petak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulicama: Branilaca Tuzle, Divkovići i 21. Decembar u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

2. Grada Srebrenika:

– u dijelu naselja Previle prema Mahali povremeni prekid u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Općine Kalesija:

– u naselju Carska Bašča i Kalesija centar u vremenu od 10:00 do 12:00 sati,

– u naseljima: Prnjavor, Dubnica, Miljanovci, Saračii Mahmmutovići u vremenu od 14:00 do 15:30 sati,

– u naseljima: Kalesija gornja, Memići, Brda, Hrvačići, Markovići, Hemlijaši, Brezik i Bulatovci u vremenu od 15:30 do 17:00 sati.