Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 01.04.2024. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Tuzla u naseljima: Horozovina, Paraći, Gornje Hrasno, Donje Hrasno i Čifluk u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

2. Grada Gradačac u naseljima: Zelinja Donja, Poljane, Mujkići i Rijeka u vremenu od 10:00 do 14:00 sati,

3. Općine Sapna u naselju Mahala u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Dana 02.04.2024. godine (utorak) na području

1. Grada Tuzla u naseljima: Paša Bunar i Šljivice u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

. Grada Živinice u naseljima: Gornje Dubrave, Dubrave Luke, Dubrave Vojna, Šehići, Lužanjak, Hadžići, Mustafići, Milići, Selimi, Begići, Kadići, Husići, Dubrave, Dubrave Centar i Križevići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Grada Lukavac u naseljima: Babice, Orahovica i Jaruške te dio naselja Turija (Centar, Kišići, Ivkovina i Semići) u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.