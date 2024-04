Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 03.04.2024. godine (srijeda) na području

1. Grada Živinica:

– u naseljima: Tupkovići Škola, Časuri, Samarđžije, Tupkovići Filipovići, Tupkovići, Korajci, Repuh i Brodić u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

2. Grada Srebrenika:

– u ulicama: Bosanska i Džemala Bijedića u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Dana 04.04.2024. godine (četvrtak) na području

1. Grada Lukavca:

– u naseljima: Gnojnica; Berkovica; Kruševica; Dobošnica Donja, Srednja i Gornja; Krtova I i II; Sižje i dio naselja Devetak Hodžići s dijelom uz magistralni put M4 u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Grada Gračanice:

– u naseljima: Gornja Miričina, MZ Rašljeva, Donja Orahovica, Kamenica, Bajići, Donja Orahovica –cesta u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Grada Živinica:

– u naseljima: ovači, Đurđevik, Musići, Đurđevik, Nukići, Bare, Juroševići, Vrnojevići, Djedino, Podgajevi, Zukići, Kršići, Kuljan i Gladajevići u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.