Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 05.08.2024. godine (ponedjeljak) na području

1.Grada Tuzle u ulicama: Rame Meškovića, Krojčica, Branislava Nušića, Fridriha Kacera, Bime Adžajlića i Gine Herman u vremenu od 07:00 do 15:00 sati.

2.Grada Lukavca u dijelu naselja Turija (Ovršje – Palestina, Mosorovac i Malinjak ) i dio naselja Puračić (Caparde) u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

3. Općine Kladanj u naseljima: Fahras,Starič,Trnovače Kladanjske,Ravne,Turalići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Dana 06.08.2024. godine (utorak) na području Grada Tuzle:

– u ulici Mala Solina u vremenu od 07:00 do 12:00 sati,

– u ulici Ahmeta Kobića u vremenu od 07:00 do 13:30 sati.