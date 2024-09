Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom dana 08.09.2024. godine (nedjelja) na području:

1.Grada Tuzle u naseljima: Mramor, Milešići, Marina Glava, Čanići i dio naselja Ljepunice u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

2.Grada Srebrenika u naseljima: Tinja Kolona, Donja Tinja, Nacional, Blagići, Donja i Gornja Potpeć, Zahirovići, Straža, Tinja Gornja, Tinja Polja, Tinja Centar, Cvijanovići, Brezje, Previle, Osoje, Donja Dragunja Luke, Donja Dragunja Škola, Namlići, Donja Dragunja, Srednja Dragunja, Gornja Dragunja, Podorašje, Lisovići, Mešići, Zukići, Brezik, Jasenica, Krušik, Crveno Brdo i Memići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

3. Grada Gračanice:

-u ulicama:Gračaničkih gazija, Lejlekuša, Zlatnih ljiljana, Bosanskih Kraljeva, Stubljanska strana, Kovačka, Muhameda Mašića, Zanatski centar Evropa, Sultan Mehmeda fatiha, Fridriha Foglara-kej, Alije Izetbegovića, 22. Divizije, Adema Alića, Gradaščevića, Ahmeta Šiljića, Mejdanić, Ibrahim bega Pašića, Muslimanskih brigada, Hazima Vikala, 111. Gračaničke brigade, Hadžikadijina te u naseljima: Lepinac, Šenik, Luke,Jug, Riječka i Vuknić u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naseljima: Straževac koje se napaja sa trafo stanice Relej, Seljanuša, Žuže-Gornja Lohinja , komplet mjesna zajednica Vranovići u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naseljima: Nasići u Vranovićima i komplet mjesna zajednica Doborovci u vremenu od 09:00 do 13:00 sati,

– u naseljima: Donja Orahovica, Rječica,Karići,Bajići,Rijeka, Rijeka,Kačanik,Makovci, Hotilj, Kulići i Turkovići, te komplet mjesna zajednica Gornja Orahovica u vremenu od 10:30 do 12:00 sati,

– u naseljima: Stjepan Polje (izuzev naselja Bare u Stjepan Polju koja će imati napajanje), i komplet mjesna zajednica Malešići u vremenu od 12:00 do 13:30 sati,

– u naseljima: Grabovac u Gračanici, i naselje Stankove bare u vremenu od 15:00 do 16:30 sati,

– u naseljima: Pribava, Donja Lohinja i Gornja Lohinja u vremenu od 16:30 do 18:00 sati.