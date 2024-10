Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 14.10.2024. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Tuzle:

– u naselju Stupine zgrade ( B-13 i B-14 ) u vre,enu od 08:00 do 12:00 sati,

– u naselju Brgule u vremenu od 08:30 do 12:30 sati.

2. Grada Živinica u naselju Kovačevići u vremenu od 08:00 do 17:00 sati.

3. Grada Srebrenika u naseljima: Babunovići, Salihbašići, Murati, Vikale, Hodžići, Gulami, Ibrići, Skopljaci – Panjđurište, Omerbašići, Ahmići i Kovačevići u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

4. Grada Gradačca u naseljima: Kamberi, Mionica I, Alibašići, Kerep Mlin, Gluhe, Jelovče Selo vodovod, Toke, Peštalići, Lukavac Pašin, Mahmut Mahala, Grabov Gaj, Imširi, Avramovina, Kukuruzi i Čuste u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 15.10.2024. godine (utorak) na području

1. Grada Živinica u naseljma: Ljubače 1, Ljubače 2, Boni, Kovačevići, Cerik(Fabrika vode), Cerovi,

Husino dom, Cerik 2, Bjeluše, Vodovod Cerik, Husino škola, Grabik, Keroši, Božići, Ankovica,

Husino 3 (Pranjići) u vremenu od 08:00 do 17:00 sati.

2. Grada Gradačca u naseljima: M.S.Š. Hasan Kikić, Ildi Metal, Lukavac Gornji, Rajska, Mejremići, Svirac 3, Bajramovići, Tišler Prom, Hasanbašići, Svirac 3, Skenderi, Vida 3, Hasanbašići, Tišler prom, Humke i Bajramovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.