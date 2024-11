Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 03.11.2024. godine (nedjelja) na području

1. Grada Lukavca:

– u naseljima: Gornje Poljice, Donje Poljice, Vijenac, Babice, Orahovica, Jaruške, Turija, Rosulje, Tumare, Panjik, Mičijevići, Milino Selo, Komari, Stupari, Devetak do Hodžića,,Puračić (Caparde, Prosine i Devetačka). u vremenu od 07:00 do 14:30 sati.

– u naseljima: Gnojnica; Berkovica, Kruševica, Dobošnica Donja, Dobošnica Srednja,Dobošnica Gornja, Krtova, Sižje i Devetak – Hodžići s dijelom uz magistralni put M4 u vremenu od 07:00 do 14:30 sati.

2. Grada Srebrenika:

– u naseljima: Ćehaje, Mustafići, Ježinac, Donja Špionica, Huremi, Radići, Zobovo brdo, Hujdurovići, Vrela, Gornji Hrgovi, Cerik, Tutnjevac, Špionica Centar, Srednja Špionica, Jošak, Polja i Kosica Dežići

u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naseljima: Šehovina, Avdići, Ferizovići, Kosica Šestići i Lušnica u vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

– u naseljima: Džemala Bijedić, 21.Juni, Nedžada Šečića, Hsana Kikića, Huseina Kapetana Gradaščevića, Varoških Polja, Mije Gudeljevića, Radnička, Alije Izetbegovića, Kulina Bana, Bosasnkih Branilaca, Zlatnih Ljiljana, Marta, 21. Srebreničke Brigade, 25. Novembra, 221. Oslobodilačke Brigade, 9. Septembra, Kiseljačka, Derviša Sušića 16. Muslimanske Brigade, Tuzlanskog Odreda te naselj: Bare, Rapatnica, Donji Moranjci, Uroža, Šahmeri, Seona, Behrami, Dedići, Padališta, Duboki Potok, Lipje, Cage i Krečana u vremenu od 13:00 do 15:00 sati,

– u naseljima:Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Jošak i Dežići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

3. Grada Gračanice:

– u naseljima: Donja Miričina, Gornja Miričina,Rašljeva,Donjoj Orahovica,Basići,Kamenica, Bajići,Dom-Donja Orahovica u vremenu od 07:00 do 14:30 sati,

– u naseljima: Hajdarevac, Ritašići, Stubo, Potok Mahala, Drafnići, Bijela Polja, Podgaj,Kotoruša i Malta u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

Dana 04.11.2024. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Tuzle u ulicama: Gruje Novakovića, Gine Hasića i Đure Đakovića u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.

2. Grada Sebenika:

– u naseljima: Sladna Dom, Omerbašići, Sladna Sušnica, Ibrići, Gulami, Sladna izbjegličko Naselje, Falešići, Brda, Brnčani, Čekanići Donji, Čekanići Gornji, Gornji Moranjci,Murati, Hazard, Babunovići Deponija, Sladna Kovačevići u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naseljima: Kiseljak, Sječe i Markuše u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.