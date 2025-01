Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 26.01.2025. godine (nedjelja) na području Grada Srebrenika u naseljima: Fana, Ferizovići, Šehovina, Babunovići Čitaonica, Babunovići, Lušnica, Kosica, dio naselja Ćehaje kod Temoplasta i prečistači u Ježincu u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 27.01.2025. godine (ponedeljak) na području:

1.Grada Tuzle:

-u naseljima: Potočka mahala, Trakilovići, Kovačica, Kovačevo Selo, Gornja Tuzla, Dragčin,te ulicama: Ace Saračevića, Meldina Hajdarevića, Bosanska, Hadžihusejnova Mahala, Uzeira Mehičića, Balibegova Mahala i Trg Dr. Mehmeda H.Efendića u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,

-u ulici Fikreta Salihovića Fikre u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

2. Grada Živinica u ulicama: Omladinskih radnih brigada i Prvomajska u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.