Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 14.4.2025. godine (ponedjeljak) na području

1. Općine Kladanj u naseljima Tuholj i Meškovići u vremenu od 09:30 do 15:00 sati.

Dana 15.4.2025. godine (utorak) na području

1. Grada Srebrenika u naseljima: Zbovo Brdo, Zubovo Brdo 2, Huremi, Huremi Mustafići u vremenu od 09:00 do 17:00 sati.

2. Općine Čelić komplet općina Čelić u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.

3. Općine Kalesija u naselju Miljanovci u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.